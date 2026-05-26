Luis Raúl González, presidente de Pumas: “Queremos dar la cara, llegar a una Final tiene mérito, pero no alcanza”

Luego de que Pumas perdiera la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante Cruz Azul, el presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, dio la cara en redes sociales y habló del futuro en el equipo, mismo que necesita consistencia para poder alcanzar el título que se le ha negado al cuadro del Pedregal durante 15 años.

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"No conseguimos el objetivo que todos queríamos y sabemos perfectamente que eso duele. Perder una Final duele dentro del vestidor, duele en esta institución y duele en todos los millones de aficionados que acompañan a Pumas con pasión, orgullo y lealtad.

"Por eso hoy queremos dar la cara, porque en Pumas entendemos algo con claridad. Llegar a una Final tiene mérito, pero no alcanza. Haber sido líderes generales habla del trabajo y compromiso de este equipo, pero hoy nuestro estándar tiene que ser otro. En esta institución, competir no es suficiente. Queremos ser campeones. Y si, hoy estamos en deuda con la afición que creyó, con quienes llenaron el estadio y acompañaron cada partido. Con una comunicad que espera de este club, alcanzar el objetivo...", dijo Luis Raúl González, presidente del cuadro de la UNAM.

Por otra parte, el presidente de Pumas añadió que el trabajo de formación en La Cantera será parte importante del proyecto para los futuros torneos, asegurando que esa es una de las claves para que Pumas vuelva a la formación de jugadores.

"Nuestro objetivo es construir un equipo con consistencia, capaz de competir y estar de manera permanente en Liguilla. Ser Puma significa levantarse ante las caídas. Desde hoy mismo comenzamos a delinear lo que viene para el Apertura 2026.

"No venimos a pedir que el dolor desaparezca, venimos a asumirlo, a compartirlo y transformarlo en responsabilidad. Gracias por exigirnos, por acompañarnos y recordarnos lo que significa defender este escudo. Esta historia todavía tiene mucho por escribirse…", puntualizó Luis Raúl González.

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