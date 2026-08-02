ÚLTIMA HORA: Portero colombiano deja la Liga BBVA MX para jugar con un HISTÓRICO de Sudamérica

El guardameta colombiano de 21 años, Jordan García, ha concluido de manera oficial su ciclo con el equipo del León de la Liga BBVA MX tras cerrarse su traspaso a la Universidad de Chile. Las directivas pactaron una cesión a préstamo por seis meses, con una cláusula exclusiva de extensión por un año más sujeta a objetivos deportivos.

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Este movimiento responde a una prioridad clara de la directiva del León de liberar un cupo de Jugador No Formado en México (NFM) para incorporar un refuerzo en el ataque antes del cierre de registros.

Jordan García: Un paso efímero por el Bajío

Jordan García aterrizó en el futbol azteca precedido por el rótulo de joya juvenil sudamericana. Sin embargo, su recorrido bajo las órdenes del estratega Javier Gandolfi fue sumamente escaso. El arquero apenas sumó 3 partidos oficiales en la Liga BBVA MX.

Pese a su breve paso por México, el registro histórico del cafetalero respalda su proyección:

Fortaleza CEIF (Colombia): 50 partidos disputados, 44 goles recibidos y 18 vallas invictas.

50 partidos disputados, 44 goles recibidos y 18 vallas invictas. Selección Colombia Sub-20: 14 apariciones internacionales y medalla de bronce continental.

García viaja a Santiago de Chile para someterse a las pruebas médicas de rigor y ponerse a las órdenes del conjunto andino. Mientras tanto, en la Fiera se mantendrá la confianza en el juvenil Óscar 'Gato' García, quien ha respondido con creces cuando se le ha requerido bajo los tres palos.

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¿Julio González al rescate de la portería del León??

Tras la partida del colombiano, en los pasillos de la guarida ya suena con fuerza el nombre del exportero de Pumas, Julio González. El experimentado guardameta mexicano se perfila como la opción principal de la directiva para apuntalar el marco esmeralda con jerarquía y competencia interna, aprovechando su condición de jugador libre y formado en México. Se espera que en las próximas horas se anuncie la llegada del refuerzo.

