OFICIAL: HORA EXACTA para ver México vs Jamaica femenil, partido de fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

La actividad del futbol femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe vive momentos definitivos y todas las miradas están puestas en el calendario. La Selección Mexicana Femenil Sub-23 se alista para disputar un compromiso trascendental en la fase de grupos frente a su similar de Jamaica, un duelo donde el factor cronológico y la gestión del tiempo de descanso jugarán un papel estratégico fundamental para las aspiraciones del combinado nacional.

Horario del partido entre México y Jamaica

El silbatazo inicial está pactado para este domingo 2 de agosto de 2026 a las 14:00 horas (tiempo del centro de México), un horario vespertino complejo que exigirá al máximo la resistencia física de las futbolistas debido a las condiciones climáticas y de temperatura habituales en la sede. El escenario de esta cita imperdible será la cancha del Estadio Moca, recinto que albergará las emociones de este cierre de grupo. Este partido se podrá ver a través de la señal de TV Azteca en la app Azteca Deportes y el sitio web, además del seguimiento del MXM.

El panorama actual

En cuanto al rendimiento previo en este presente torneo, la Selección Mexicana inició su camino con un empate sin goles ante Puerto Rico y posteriormente consiguió una victoria vital por 1-0 frente a Colombia con anotación de Paola García, resultados que las metieron de lleno en la pelea por la clasificación. Por su parte, el combinado de Jamaica ha encarado un torneo complejo en el sector, buscando sumar sus primeras unidades y cerrar de forma digna la fase de grupos.

Concentración absoluta rumbo a la siguiente ronda

México llega a este compromiso con la necesidad imperiosa de sumar unidades para asegurar matemáticamente su boleto rumbo a las semifinales del certamen regional. Por esta razón, el cuerpo técnico ha afinado los últimos detalles tácticos durante la semana para llegar con el minutaje ideal de juego colectivo y solidez defensiva. No hay margen de error; cada minuto en el reloj del Estadio Moca exigirá concentración absoluta para evitar distracciones que cuesten caras en la búsqueda del objetivo dorado.

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