Partidos de HOY domingo 2 de agosto de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
Este domingo 2 de agosto concluye la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX luego de un sábado plagado de sorpresas
Este domingo 2 de agosto concluye la Jornada 3 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Tras un sábado plagado de sorpresas, la mesa está servida para que dos plazas históricas definan el rumbo de la tabla general en la antesala de la Leagues Cup.
A continuación, te traemos el panorama y los detalles de los encuentros que cerrarán la actividad del fin de semana:
América vs. Santos Laguna
- Hora: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Banorte
Las Águilas del América regresan a la actividad en calidad de locales administrativos dentro del Estadio Banorte para medir fuerzas ante los Guerreros del Santos Laguna. El conjunto azulcrema busca afianzar su invicto en el certamen tras haber sumado un triunfo y un empate en sus dos primeras presentaciones. Por su parte, la escuadra de la Comarca Lagunera llega con la máxima urgencia de sumar sus primeros puntos del torneo, luego de tropezar en sus dos duelos inaugurales. Las Águilas buscarán imponer su jerarquía histórica sobre los albiverdes en un duelo que promete emociones.
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Toluca vs. Necaxa
- Hora: 19:10 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Nemesio Diez
Para dar el cerrojazo a la jornada dominical, el mítico Estadio Nemesio Diez albergará un cruce sumamente atractivo. Los Diablos Rojos del Toluca reciben la visita de los Rayos del Necaxa. El cuadro mexiquense intentará hacer pesar su fortaleza ante su gente para escalar posiciones tras un arranque de altibajos. En la otra esquina, los Rayos quieren mantener el paso firme y sostener su racha positiva en el campeonato, apoyados en una solidez defensiva que buscará resistir los embates de la potente ofensiva escarlata en la capital del Estado de México.