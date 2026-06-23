OFICIAL: El cuarto equipo ELIMINADO del Mundial 2026

Ha terminado la actividad de la Fecha 2 de este lunes 22 de junio y ya tenemos al cuarto equipo eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Luego de la derrota de Jordania frente a Argelia en la cancha de Estadio Bahía de San Francisco, el conjunto de Oriente Medio se ha sumado a Haití, Turquía y Túnez como las escuadras que ya no tienen posibilidades de acceder a la ronda de 16vos de Final.

Con dos partidos perdidos, la Selección de Jordania se ubica en el fondo del Grupo J y a pesar de que aún pueden sumar tres unidades contra Argentina, el equipo ya no tiene opciones para seguir adelante en la competencia. Y es que si la escuadra de Asia vence a 'La Albiceleste' y Austria cae ante Argelia, habría dos equipos empatados con tres puntos, no obstante, el criterio de desempate entre Jordania y Austria sería el enfrentamiento directo y en la Fecha 1, el equipo de Europa obtuvo los tres puntos.

Para la Fecha 3, Jordania y Argentina se enfrentan en la cancha del Estadio Dallas. Por su parte, Argelia y Austria chocan en el Estadio Kansas City, ambos encuentros a disputarse el sábado 27 de junio en punto de las 20:00 horas, tiempo de la CDMX.

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