¡Argentina y Messi, LÍDERES! Así va el Grupo J del Mundial 2026

Se fue la Fecha 2 en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Luego de los partidos de Argentina vs Austria y Jordania vs Argelia, 'La Albiceleste' se ha clasificado a 16vos de Final a falta de su partido de la Jornada 3.

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Y es que dirigidos por Lionel Scaloni, la Selección Argentina obtuvo su segunda victoria del certamen. Con Lionel Messi como gran protagonista, el equipo ya tiene seis puntos en un campeonato en el que 'La Pulga' ha sido el único anotador para su país. Con un doblete, el futbolista que milita en el Inter de Miami ya tiene 18 anotaciones en la historia de las Copas Mundiales, siendo el máximo anotador luego de superar a Miroslav Klose, que tenía 16 tantos.

Con seis unidades, Argentina es líder del Grupo J. Por debajo, Austria aparece en segundo puesto con tres puntos, seguido de Argelia con tres unidades y en el fondo, se ubica Jordania sin registrar puntos.

Partidos de la Fecha 3 en el Grupo J

Para la Fecha 3 de la Fase de Grupos, Argentina se mide a Jordania en el Estadio Dallas y Austria se enfrenta a Argelia en la cancha del Estadio Kansas City, ambos partidos a disputarse el sábado 27 de junio a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

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