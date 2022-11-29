Jorge Campos se aventó ocho hoyos con John Terry | Los Protagonistas

Jorge Campos sumó un nuevo ‘amigo’ en su interminable lista de contactos del medio futbolístico. Se fue a jugar golf con el ex central del Chelsea y de la Selección de Inglaterra: John Terry.

Te puede interesar: Pronósticos para el partido de la Selección Mexicana vs Arabia Saudita

Un mano a mano único, lo que comenzó como un juego amistoso y de ‘buen rollo’, acabó siendo una batalla por ganar en el campo de Golf. Los dos ex futbolistas pasaron el mejor momento en un segmento muy divertido de ver.

Te puede interesar: Afición mexicana pide a DT de Arabia Saudita para la Selección

El inmortal nuevamente hace honor a su apodo y pasó el mejor momento con John Terry; los dos mostraron un swing depurado y de mucha calidad. Los mejores segmentos, la máxima diversión y todo el color del mundial, de lunes a sábado en Los Protagonistas de Qatar. Todo desde la sede mundialista a partir de las 10:00 pm Tiempo de la Ciudad de México.