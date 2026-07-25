Ni la plantilla ni el dinero: Matías Almeyda conmueve al mundo con lo que más valora del CF Monterrey

Matías Almeyda volvió a dejar una reflexión que trascendió lo deportivo. En la previa del siguiente compromiso de Rayados, el entrenador argentino habló sobre la forma en que vive su etapa en el CF Monterrey y sorprendió al explicar qué es lo que realmente valora del club, dejando en segundo plano cualquier aspecto relacionado con refuerzos top de La Pandilla.

Mientras Rayados se prepara para jugar ante Necaxa, el “Pelado” Almeyda compartió una mirada personal sobre el ritmo de vida actual. El estratega explicó que el futbol refleja lo que ocurre fuera de la cancha y lamentó que, a su juicio, muchas personas hayan perdido la capacidad de disfrutar los pequeños momentos y de sorprenderse con las cosas cotidianas.

Matías Almeyda confirma que Rayados de Monterrey irá por nuevos refuerzos para el Apertura 2026|Rayados

Matías Almeyda reveló qué es lo que más valora del CF Monterrey

“Estamos viviendo muy rápido, es todo 'ahora'. Hay gente que le mandas un mensaje de voz y lo escucha en 2.5, el futbol va de la mano de la vida: se está sembrando odio donde lo que reina es el amor. Cuando se pierde el sentido común de las cosas, se pierde el poder de asombro”, expresó el técnico de Rayados en conferencia de prensa.

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Después, Almeyda explicó qué es lo que más aprecia desde su llegada a Monterrey. “Perder el poder de asombro es triste para mí. Yo me sigo asombrando cuando veo una montaña. Estoy entrenando entre medio de montañas, es impresionante este lugar entre el verde césped, le doy valor”.

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Matías Almeyda destacó los detalles que muchas veces pasan desapercibidos

El entrenador también utilizó un ejemplo cotidiano para explicar su idea. Contó que en las instalaciones del club suele comer salmón con frecuencia y comparó esa realidad con la de su madre en Argentina.

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“Me dan de comer todos los días acá. ¿Saben qué comemos casi todos los días acá? Salmón. ¿Saben cuántas veces come salmón mi madre en Argentina? De verdad, debe comer dos veces al año porque es carísimo”, comentó el argentino.

Rayados buscará mantener el paso perfecto ante Necaxa

Mientras Almeyda transmite ese mensaje fuera de la cancha, Rayados prepara su siguiente compromiso en el Apertura 2026. Monterrey visitará al Necaxa este domingo 26 de julio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Victoria por la Jornada 2.

El conjunto regiomontano llega después de debutar con triunfo frente a Santos Laguna y con una estadística favorable ante los hidrocálidos. En sus últimos diez enfrentamientos de Liga MX, Rayados suma nueve victorias y una derrota, además de cuatro triunfos consecutivos sin recibir goles frente al Necaxa.

