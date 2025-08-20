¡ÚLTIMO MOMENTO! Entrenador de renombre rechaza dirigir al conjunto de Santos

El regreso de Jorge Sampaoli al Santos de Brasil parecía inminente. Tras la escandalosa goleada 6-0 sufrida ante Vasco da Gama, que provocó la salida del técnico Cléber Xavier, el nombre del estratega argentino volvió a sonar con fuerza en Vila Belmiro. Sin embargo, las negociaciones se han roto y el club ha decidido buscar otras opciones.

¿Cuándo Sampaoli dirigió a Santos?

Sampaoli, quien dirigió al Santos en 2019 y dejó una grata impresión al llevar al equipo al subcampeonato del Brasileirao, se mostró dispuesto a asumir el reto nuevamente. “Es un orgullo que el club me busque y un gran desafío. Estoy dispuesto a asumirlo”, declaró el técnico en entrevista con el periodista César Luis Merlo. No obstante, también dejó clara una exigencia: reforzar el plantel para consolidar un proyecto deportivo sólido.

La directiva del Santos, encabezada por Marcelo Teixeira, intentó cumplir con las condiciones del entrenador. Pero según fuentes cercanas al club, la postura de Sampaoli durante las conversaciones generó molestia. “Hacías el esfuerzo, le mostrabas avances, y él reculaba. Parecía que hacía todo para no venir”, reveló una fuente interna.

La situación deportiva del Santos es crítica. El equipo se encuentra en la posición 15 del Brasileirao, apenas dos puntos por encima de la zona de descenso. La presión por encontrar un técnico capaz de revertir el mal momento llevó a la dirigencia a considerar nombres como Tite y Juan Pablo Vojvoda, aunque ninguno ha sido confirmado.

¿Cuál será el próximo rival de Santos en el Brasileirao?

Mientras tanto, Matheus Bachi asumirá de forma interina el mando del equipo para el próximo compromiso ante Bahía, en lo que será una prueba clave para el futuro inmediato del Peixe.

La caída del acuerdo con Sampaoli deja al Santos sin su principal candidato y obliga al club a replantear su estrategia. El argentino, por su parte, sigue libre en el mercado tras su salida del Stade Rennais de Francia a principios de año.

