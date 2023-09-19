Así fue el debut de Jorge Sánchez con Porto en la Champions League

Luego de meses de espera, regresó la UEFA Champions League: este martes 19 de septiembre arrancó la fase de grupos del torneo continental donde Porto fue uno de los equipos que vio actividad; el conjunto portugués visitó al Shakhtar Donetsk y, en el encuentro, Jorge Sánchez tuvo sus primeros minutos con su nuevo conjunto.

El futbolista mexicano entró de cambio por João Mário y ocupó la lateral derecha de la defensa: disputó un total de 18 minutos donde registró 18 toques de balón. Con Jorge Sánchez en la cancha, Porto mantuvo la ventaja en el marcador 1-3, para llevarse la victoria en la primera fecha de la fase de grupos; será hasta el próximo miércoles 4 de octubre cuando tengan su segundo compromiso en el torneo continentel.

Kylian Mbappé | Polvo de Estrellas con Jorge Valdano

Te puede interesar: Equipo de LaLiga lanzaría oferta millonaria por Kevin Álvarez, defensa del Club América

Tras una temporada con Ajax, Jorge Sánchez decidió dejar el futbol neerlandés para una nueva etapa dentro del 'viejo continente': a condición de préstamo fue como el defensa mexicano llegó al Porto para esta campaña; acorde a objetivos será como se abriría la posibilidad de una opción a compra.

¿Cuándo sería el debut de Jorge Sánchez en la Primeira Liga?

Tras el compromiso de este martes 19 de septiembre en la UEFA Champions League, Porto tendrá su próximo duelo de la Primeira Liga el sábado 23 de septiembre: el Estadio do Dragão será la sede para recibir a Gil Vicente en la jornada 6 de la primera división portuguesa. Será en el encuentro cuando Jorge Sánchez pueda tener sus primeros minutos con el equipo en la liga local.

Tras cinco fechas, Porto ocupa la tercera posición de la Primeira Liga: con cuatro victorias y un empate, el conjunto portugués suma 13 puntos, los mismos que el primer lugar de la clasificación general.

73'🔁Substituições no FC Porto

⬅ Saem: João Mário e Iván Jaime

➡ Entram: Jorge Sánchez e Nico González



1-3#UCL #FCSDFCP — FC Porto (@FCPorto) September 19, 2023

Te puede interesar: Explota Joao Félix en su debut con Barcelona en Champions

