Jorge Valdano, analista de TV Azteca, sobre Gustavo Puerta: “Puede salir muy revalorizado del Mundial 2026”

Luego de finalizar la fase de grupos, los Protagonistas analizaban el desempeño de jugadores que no están bajo los reflectores de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de manera usual como es el caso de Gustavo Puerta, un mediocampista colombiano que brilló en el duelo contra Portugal y que ha hecho un buen torneo.

Ahí fue donde Jorge Valdano, analista de TV Azteca, apuntó que Puerta podría ser uno de los jugadores que incrementen su valor tras la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El campeón del mundo con Argentina en 1986 apuntó que los clubes de segunda división, como lo era el Racing de Santander cuando compró a Puerta, no puede invertir demasiado en extranjeros jóvenes.

“Es curioso porque Puerta juega en segunda división de España, es verdad que ha ascendido a primera con Racing, él ha tenido una actuación relevante a lo largo de la temporada, pero es impresionante lo que un Mundial puede hacer con un jugador”, dijo Valdano. “Este chico puede salir muy revalorizado de este Mundial. No sé por qué precio habrá llegado al Racing de Santander, pero seguro muy barato porque un equipo de segunda división no se puede permitir tres o cuatro millones en un fichaje de esta categoría”.

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Jugadores que no estaban en el radar ahora se han destapado ante los ojos de todo el mundo, un caso específico es Gustavo Puerta 🇨🇴#ConLosProta #ElCanalDelMundial pic.twitter.com/CtBkkKI8uG — Los Protagonistas (@losprota) June 28, 2026

Por ahora, el futbolista de 22 años viene de duplicar su valor gracias a que consiguió el ascenso a la primera división española con el Racing. Sin embargo, fue comprado al Bayer Leverkusen en el verano de 2025 a cambio de 3.5 millones de euros, algo en el rango de lo señalado por Valdano. Ahora vale cerca de 10 millones de dólares, según Transfermarkt.

El desempeño de Gustavo Puerta en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El jugador formado en el Bogotá FC ha tenido desempeños decentes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos. Contra Uzbekistán jugó 80 minutos, al ser reemplazado por Richard Ríos, pero puso la asistencia para el gol de Luis Díaz. Ante la República Democrática del Congo y Portugal se mantuvo en el campo durante los 90 minutos de cada encuentro y trabajó para distribuir el balón con precisión ya que tuvo con más del 92 por ciento de pases completados en cada uno de los juegos.

Ahora, el cuadro dirigido por Néstor Lorenzo jugará en los 16vos de final contra Ghana y Gustavo Puerta será uno de los hombres indiscutibles en el parado táctico de Colombia. El duelo entre cafeteros y ghaneses se disputará el 3 de julio en el Estadio Kansas City a las 7:30 PM.