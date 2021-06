José Juan Macías al Getafe; inminente traspaso

El delantero José Juan Macías estaría a horas de lograr ir a jugar a Europa, por el interés que ha mostrado la escuadra del Getafe en llevarlo como refuerzo para la próxima temporada, motivado por la solicitud del entrenador Míchel, quien hace algunos meses aún trabajaba en México con los Pumas.

Desde hace tiempo se viene especulando que José Juan Macías podría marcharse al Viejo Continente, pero parece que ahora llegará su oportunidad y lo hará como préstamo por un año con opción a compra.

Aunque en época de transferencias suelen surgir rumores, esta transferencia es prácticamente “un hecho”, manifestó el analista de Azteca Deportes, David Medrano, quien dio la información a través de sus redes sociales y acotó que será un préstamo el que haga Chivas.

Míchel se fue de México, encantado por José Juan Macías

El ex entrenador de Pumas, Míchel, y quien ahora dirige al Getafe, fue cuestionado en su momento por los acercamientos que hubo de parte de la Real Sociedad por José Juan Macías, dejándose ir por halagos hacia el azteca.

“La verdad es que tiene muchísimas condiciones : es un jugador potente, que va bien con las dos piernas, con buen juego de cabeza, fuera del área sabe desenvolverse”, adelantó el entonces DT felino.

“De verdad, este es un jugador superlativo , es mejor que los demás compatriotas de su liga como para venir a la Liga española”, mencionó el ahora entrenador del equipo Getafe.

El hecho de haber llegado a este conjunto español y tener la libertad de solicitar a jugadores, ha impulsado al mexicano José Juan Macías, que de ir a este equipo tendría que probarle al estratega sus facultades para ganarse el lugar en la delantera.

Macías, a saldar cuentas en el Getafe

El Getafe ha mostrado en diferentes momentos interés por jugadores mexicanos. Luego del Mundial del 2006, tenías prácticamente cerrado un acuerdo con Chivas por Oswaldo Sánchez, pero terminó por caerse el acuerdo.

Luego, el Getafe, cortó al defensa Oswaldo Alanís de forma sorpresiva luego de haber sido fichado a principios del mes de julio del 2018. No pasaron ni 2 meses cuando se informó que por muchos jugadores a la defensa y por no ser lo que al final se buscaba, estaban esperando en dónde acomodar al mexicano pues no tenía cupo en el Getafe.

Ahora José Juan Macías sería quien busque revancha de parte de los jugadores mexicanos en esta institución.