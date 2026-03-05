No juega en Pumas por una ruptura de ligamento, pero así se divierte en eventos sociales

Pumas perdió el invicto en la Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX luego de caer como local ante Toluca, en uno de los duelos más intensos de la temporada que pudo haber terminado de forma distinta si Roberto Morales no hubiera cometido el oso del año.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Tal situación hizo que algunos aficionados recordaran a José Juan Macías, delantero mexicano que tuvo gratos números con Pumas hasta antes de su terrible lesión de ligamentos. Ahora bien, ¿a qué se dedica el centro delantero mientras se recupera completamente para regresar al Pedregal?

José Juan Macías, delantero de Pumas, disfruta de eventos sociales durante su lesión

Fue a finales del año pasado cuando, durante un juego con Pumas, José Juan Macías presentó una ruptura completa de ligamento cruzado anterior, ruptura de ligamento colateral medial y ruptura de menisco medial de su rodilla izquierda. Lo anterior, sin embargo, no impide que el delantero disfrute de eventos sociales.

Te puede interesar: América podría quedar fuera por decisión de Jardine

Te puede interesar: El último video del Chicharito que generó muchas críticas

▶ #Video | José Juan Macías le da una playera de la Selección Mexicana a la italiana Jasmine Paolini tras su pase a las semifinales del Mérida WTA 500#Tenis #Deportes #MeridaWTA



📹: @mekimez / @LaRazon_mx pic.twitter.com/RJ31YLY8PY — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 28, 2026

Fue hace unos días cuando el atacante fue sorprendido disfrutando del Mérida WTA 500, mismo que se lleva a cabo en el Yucatán Country Club de Mérida, al sur del país. Se trata de un evento femenino destacado a nivel nacional, mismo al que José Juan visitó y en donde fue captado por algunas cámaras en pleno proceso de rehabilitación.

¿Cuántos meses estará fuera José Juan Macías?

Una lesión como la que sufrió José Juan Macías obliga a los futbolistas a permanecer fuera de las canchas entre seis y nueve meses, dependiendo el grado de la misma. Ante ello, se espera que el centro delantero mexicano vuelva con Pumas durante el segundo semestre del 2026.

Dicho lo anterior, vale decir que José Juan llegó a Pumas en agosto del 2025 luego de su paso por Santos Laguna. En tan solo unos meses, el mexicano demostró su calidad en el campo al acumular un total de 327 minutos distribuidos en 11 partidos, mismos en donde registró cuatro goles.