¿Quién es José Miguel, hijo de Jesús Corona que entró por él en un juego de Xolos?

El último encuentro amistoso de los Xolos de Tijuana quedará marcado por siempre en la historia de la institución, pues fue en este en donde José Miguel, hijo de Jesús Corona , entró de cambio por él, en lo que significó un cambio de estafeta digno para un portero con registros imponentes en la Liga BBVA MX.

Faravelli renueva con Cruz Azul: se queda en Cruz Azul hasta 2026

Cabe decir que, con 44 años de edad, Jesús Corona está viviendo sus últimos días como profesional, por lo que el haber salido de cambio por su hijo en el minuto 40 representó un hecho sin precedentes en su carrera. En ese sentido, no está de más conocer más sobre José Miguel Corona, un interesante prospecto en la portería mexicana.

¿Quién es y en qué equipos ha estado José Miguel, hijo de Jesús Corona?

José Miguel Corona es un futbolista de apenas 15 años de edad que forma parte de las fuerzas básicas de los Xolos de Tijuana dentro de la categoría Sub-19, institución a la que arribó en el mismo año que su padre luego del campeonato de Liga que Jesús Corona obtuvo con Cruz Azul en 2021.

El hijo de Jesús Corona se distingue por ser un elemento alto, aspecto fundamental para cualquier cancerbero en el país. Además, de la misma forma que su padre destaca por tener buenos reflejos, por lo que se espera que pueda cumplir con su proceso de formación para verlo en la primera división de cara a los próximos años.

¿En qué equipos estuvo Jesús Corona en la Liga BBVA MX?

José de Jesús Corona debutó en la primera división con los Rojinegros del Atlas, aunque también formó parte de equipos como Tecos, Chivas y Cruz Azul. Fue en La Máquina en donde el experimentado guardameta tuvo sus mejores momentos, pues en 14 años acumuló 504 partidos, en donde mantuvo su valla en cero en 168 ocasiones.

¿Cuándo y contra quién será el retiro oficial de Jesús Corona?

Si todo sale como se tiene establecido, el retiro de Jesús Corona se realizará en un encuentro oficial del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Este sería el próximo domingo 28 de septiembre en el duelo entre Xolos y Cruz Azul, mismo que está programado para iniciar en punto de las 21:05 horas, tiempo centro de México.