WWE UNREAL 2: Tráiler, historias a contar y fecha de lanzamiento en 2026

El año 2026 viene con muchas sorpresas dentro de las distintas plataformas de streaming, mismas que han comenzado a confiar en los contenidos deportivos como hace mucho tiempo no ocurría. Un ejemplo de lo anterior es la WWE , la cual está a punto de lanzar la segunda temporada de UNREAL.

Para dar un poco de contexto, es importante decir que WWE UNREAL no es más que una serie en donde se muestran los secretos más interesantes que la compañía tiene para que el “negocio” salga de la mejor forma posible. Por tal motivo, muchos esperan conocer cuándo saldrá la segunda temporada.

¿Cuándo sale la segunda temporada de WWE UNREAL?

Fue hace unos días cuando distintas redes sociales lanzaron el primer tráiler de la temporada dos de WWE UNREAL, misma en la que se busca que los secretos sean más grandes respecto a la primera edición y que, se espera, salga a la luz el próximo 20 de enero mediante la plataforma Netflix.

Tenemos el primer tráiler de la temporada 2 de WWE UNREAL. En el que sale Paul Heyman diciendo que no es fan de este show, y se centran en el camino a SummerSlam y la falsa lesión de Seth Rollins.



Sale el 20 de enero. Tiene buena pinta.pic.twitter.com/CzyE5kCXBP — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) January 5, 2026

En el tráiler se puede apreciar a Paul Heyman, uno de los elementos más importantes que la WWE tiene en la actualidad, explicando que “no es del todo fan” de este show. Del mismo modo, el video se centra en el camino que la empresa tuvo rumbo a SummerSlam 2025.

Cabe mencionar que el 2025 fue el año en el que John Cena tuvo su tour de retiro, por lo que se espera que WWE UNREAL hable respecto a lo que fue su camino y la forma en cómo se cocinaron algunas de sus rivalidades, desde lo ocurrido con AJ Styles hasta su último combate ante Gunther.

¿Penta y Rey Fénix estarán en WWE UNREAL 2?

Si bien el primer tráiler no concede detalles respecto a la aparición de Penta y Rey Fénix , cabe mencionar que su participación no está descabellada por el hecho de no formar parte de la primera temporada, así como por haber llegado a la WWE precisamente durante los primeros meses del año pasado.