¿Es realmente Miguel Borja un buen refuerzo para Cruz Azul? Así fue su rendimiento en Argentina

Cruz Azul parece estar cerca de cerrar su primer fichaje pensando en el Clausura 2026. Mientras Nicolás Larcamón afila a su equipo para disputar el Derbi de las Américas , la directiva se encuentra trabajando en el armado del plantel para el año próximo y Miguel Borja es el futbolista apuntado para cubrir la posición de delantero centro dentro de La Máquina. Sin embargo, sus números en Argentina dejan mucho qué desear.

Miguel Borja ha tenido un oscuro 2025 con River Plate

Si bien ha tenido años excelentes, el 2025 fue la excepción para el delantero colombiano. Teniendo en cuenta todas las competencias, Borja disputó un total de 48 partidos con la camiseta de River Plate, pero lejos estuvo de ser el goleador que esperaban. Apenas pudo convertir 8 goles y repartió 3 asistencias. Por otra parte, la directiva de Cruz Azul ya habría tomado una decisión con el futuro de Larcamón .

|Crédito: Reuters

Si hacemos hincapié en el torneo más reciente, el Clausura del futbol argentino, Borja participó de 13 encuentros donde solamente pudo marcar 2 goles. Sus números son preocupantes y SofaScore, plataforma de datos, le brindó una valoración general de 6,44 sobre 10 durante su último torneo con River Plate.

Su última anotación data del día 5 de octubre de 2025, cuando los ‘Millonarios’ cayeron por 2-1 frente a Rosario Central por la jornada 11 de la Primera División de Argentina. En aquella ocasión, el colombiano marcó el gol del descuento, pero que no sirvió de mucho. El presente de Borja refleja el momento de River, equipo que no jugará la Copa Libertadores en 2026 luego de 12 años estando presente.

Lo que se sabe de la llegada de Miguel Borja a Cruz Azul

Distintos reportes ya dan por confirmada la llegada del ‘Colibrí’ a Cruz Azul en el mercado invernal. Incluso se habla de que el jugador de 32 años ya firmó su contrato con La Máquina y se presentará en los próximos días en el club para realizarse los exámenes médicos y tener su primer contacto con el plantel. Esto sucedería cuando Larcamón y su plantilla regresen de Qatar finalizada su participación en la Copa Intercontinental 2025.

Cabe destacar que el colombiano llegaría como agente libre a La Noria, pues su contrato con River vence el día 31 de diciembre de 2025 y ya es un hecho que no continuará jugando en el equipo de Núñez. Incluso el propio club ya lo despidió en redes sociales, por lo que su futuro estará, probablemente, en la Liga BBVA MX.