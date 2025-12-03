ÚLTIMA HORA: James Rodríguez se quedaría en la Liga MX con este club

El Club Universidad Nacional quiere una nueva estrella en sus filas y parece que ya tiene a su elegido; James Rodríguez. El volante colombiano no renovó con el Club León y su deseo es seguir en la Liga MX, mantenerse activo y estar en buena forma a meses del Mundial 2026. Por ello, el ex jugador del Real Madrid habría escuchado una supuesta oferta de los Pumas y su fichaje con los del Pedregal estaría encaminado.

Según información de Paco Montes, el sudamericano con pasado en River Plate estaría muy cerca de llegar a los Pumas y continuar su carrera en México, pero ahora en uno de los llamados cuatro grandes del futbol mexicano. Cabe recordar que, Universidad Nacional fichó a un '10' la tenporada pasada (Aaron Ramsey) y las cosas salieron bastante mal. Ahora, la apuesta es con un tipo que ya conoce la Liga MX y que en cartel es más que el galés ex Arsenal.

Nueva era en Cantera

Apenas hace unas horas, los Pumas anunciaron a Antonio Sancho como nuevo directivo tras las salidas del Doctor Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho en la semana. Por si fuera poco, hubo espaldarazo para el proyecto de Efraín Juárez de cara al Torneo Clausura 2026 en el que esperan dar una mejor versión tras lo sucedido en el presente Apertura 2025 en el cual no pudieron entrar a liguilla tras la derrota contra Pachuca en el play-in.

Cabe destacar que, Rodríguez llegaría como agente libre tras no tener vínculo con ningún club, por lo que Universidad Nacional se 'ahorraría' la plática con otro club y solo tendría que arreglarse con el entorno del 10 colombiano.