OFICIAL: Real Madrid desecha jugador que le costó una MILLONADA de euros a pocos días del inicio de temporada

Franco Mastantuono, la joya juvenil del futbol argentino, jugará la próxima temporada en la Fiorentina, cedido por el Real Madrid.

Sin un lugar consolidado en el primer merengue y con la firme necesidad de sumar continuidad en el futbol europeo, el mediocampista de 18 años buscará recuperar en Italia el protagonismo que impulsó su fichaje procedente de River Plate como una de las grandes promesas del futbol sudamericano.

De acuerdo con la información publicada por medio informativo Italia ‘La Gazzetta dello Sport’, el acuerdo entre ambas entidades es total. El plan contempla un préstamo por una temporada, sin opción de compra, garantizando que Real Madrid mantenga el control sobre el futuro a largo plazo del futbolista. La Fiorentina tomó la delantera en las negociaciones frente a otros pretendientes europeos, y el jugador dio el visto bueno tras una conversación telefónica clave con el entrenador del conjunto, Fabio Grosso.

¿Cuál es el acuerdo económico entre Real Madrid y Fiorentina?

En el plano financiero, se confirmó que su salario de 3.5 millones de euros netos será asumido al 50% por cada club. Con todo pactado, Mastantuono viajará a Italia para someterse a los exámenes médicos de rutina y firmar su contrato.

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El balance del volante argentino en el Real Madrid estuvo lejos de las expectativas generadas tras su traspaso multimillonario. Durante la temporada pasada, Mastantuono disputó 23 partidos oficiales en LaLiga con la camiseta del club madridista, en los que registró únicamente 1 gol y 0 asistencias, sumando poco más de mil minutos en cancha y quedando relegado al banquillo en los duelos decisivos de la Champions League.

¿Cuál fue la razón por la que Mastantuono no fue al Mundial 2026?

La escasez de minutos con el cuadro merengue fue la razón determinante por la que Lionel Scaloni decidió no convocarlo para la Copa del Mundo 2026. Su salida a la Serie A representa una oportunidad crucial para relanzar su carrera, recuperar confianza y consolidarse en el futbol europeo.

