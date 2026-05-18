Él sería el nuevo DELANTERO de Pumas para el Apertura 2026; tiene 50 goles en 7 clubes

Pumas entiende que una de las posiciones que debe reforzar de cara a la próxima temporada es un eje de ataque que, así como pueda jugar de centro delantero, también tenga la posibilidad de ir hacia las bandas y lograr tener éxito en el mano a mano para encontrar a alguien mejor posicionado.

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Ante estas características, en los últimos días ha circulado el nombre de Juan José Calero, atacante de 27 años que podría ser la bomba del siguiente mercado de fichajes si es que se concreta su llegada a Pumas. Por tal motivo, aquí conocerás más detalles al respecto mientras el club confirma -o rechaza- dicha informaci´n.

¿Quién es Juan José Calero, posible fichaje de Pumas?

Hijo del histórico Miguel Calero, Juan José es un delantero de 27 años que se desempeña como atacante, pero que no desconoce jugar como extremo por las bandas si la situación así lo amerita, un hecho que llama poderosamente la atención de Efraín Juárez.

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Y es que, de acuerdo con información de Cántalo Camacho y Humberto Torres, extraoficialmente Juan José Calero podría convertirse en el centro delantero de Pumas para la próxima temporada. Cabe mencionar que Juanjo nació en Colombia; sin embargo, formó su carrera como profesional en México.

Vale decir que Calero llegó al profesionalismo a los 17 años de edad gracias a los minutos que tuvo en el Pachuca hace más de una década, más precisamente en 2015. A partir de ahí, el colombiano tuvo un desenvolvimiento que lo ayudó a formar parte de seis clubes más, entre los que destacan León, Mineros de Zacatecas, Gil Vicente, Nacional de Madeira, Venados y Sporting.

¿Cuántos goles tiene Juan José Calero como profesional?

El posible nuevo refuerzo de los Pumas de la UNAM cuenta con un total de 50 goles como profesional a través de todos los equipos en los que ha estado, destacando su labor con Venados en donde hizo 22 goles en 28 juegos. Además, su valor, según Transfermarkt, es de 1.2 millones de euros.