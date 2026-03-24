Confirmado: La razón por la que América quedaría fuera de los 8 mejores del Clausura 2026

El equipo de las Águilas del América vive horas de tensión en el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Aunque actualmente ocupa la octava posición de la tabla, su lugar entre los ocho mejores está en peligro. La razón: el duelo pendiente de la Jornada 7 entre Querétaro y Juárez, programado para el martes 7 de abril en el Estadio La Corregidora, podría cambiar el panorama de manera drástica.

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¿Cuál es la diferencia en puntos entre América y Juárez?

Las Águilas suman tres puntos más que los Bravos de Juárez, pero la diferencia podría esfumarse si el conjunto fronterizo logra una victoria contundente. De acuerdo con los cálculos, un triunfo de Juárez por una diferencia de cuatro goles sería suficiente para desbancar al América del octavo puesto, relegándolo fuera de la zona de clasificación directa. El escenario se complica aún más porque, antes de ese partido pendiente, se disputarán los encuentros correspondientes a la Jornada 13, lo que abre la posibilidad de movimientos adicionales en la tabla. En esta fecha el conjunto de Jardine visita a Santos Laguna, mientras Juárez visita a la Franja del Puebla

La situación refleja la irregularidad que ha acompañado al América en este torneo. La presión aumenta porque el octavo lugar es el último boleto a la fase final, y perderlo significaría un golpe duro para una institución acostumbrada a pelear por títulos.

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Por su parte, Juárez llega motivado y con la oportunidad de dar un golpe de autoridad. Los Bravos han mostrado un crecimiento notable en las últimas temporadas y saben que un triunfo en Querétaro no solo les daría tres puntos, sino también la posibilidad de meterse de lleno en la pelea por los puestos de privilegio. La diferencia de cuatro goles parece un reto mayúsculo, pero en el futbol mexicano las sorpresas están a la orden del día.

¿Cuáles son los partidos que le faltan a América y Juárez en el Clausura 2026?

A parte de los partidos ante Puebla y Querétaro, Bravos tendrá que enfrentara a Xolos, León, Pumas y Atletico de San Luis. Por su parte, América jugará ante Santos, Cruz Azul, Toluca, León y Atlas.

