ÚLTIMA HORA: Equipo de la Liga BBVA MX confirmó a nuevo entrenador para el Apertura 2026

Este miércoles 2 de septiembre del 2026, equipo de la Liga BBVA MX confirmó en sus redes sociales a un nuevo entrenador para el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Detallaron que tienen más de 20 años de experiencia en los que ha podido ganar 3 títulos en la Liga BBVA MX, una Copa Sudamericana, Supercopa de Brasil, Campeonato Mineiro y una Copa MX.

Juárez confirma nuevo DT para el Apertura 2026

El conjunto de Juárez dio a conocer en sus redes sociales a su nuevo entrenador tras la salida de Pedro Caixinha. El club informó que Gustavo Lema asume la dirección técnica del primer equipo.

"Futbol Club Juárez informa que el estratega argentino Gustavo Lema asume la dirección técnica del primer equipo varonil, donde estará acompañado por su equipo de trabajo, así como por el cuerpo técnico institucional."

🟢⚫️ ¡BIENVENIDO A LA FRONTERA, GUSTAVO LEMA! El nuevo estratega de nuestros Bravos llega con más de 20 años de experiencia y un palmarés que incluye: 🏆 3 títulos de Liga MX

🏆 Copa Sudamericana

🏆 Supercopa de Brasil

🏆 Campeonato Mineiro

🏆 Copa MX Ahora, el reto es en la… pic.twitter.com/Kpr8vEhr4A — FC Juárez (@fcjuarezoficial) September 2, 2026

La experiencia de Gustavo Lema

El club dio a conocerle a sus aficionaods que llega un entrenador al que destacaron con su experiencia dentro del terreno de juego. Informaron que Lema cuenta con tres títulos de la Liga BBVA MX al formar parte del cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed.

"Lema cuenta con una destacada carrera en el balompié mexicano. Formó parte del cuerpo técnico encabezado por Antonio Mohamed, logrando tres títulos de Liga MX con distintas instituciones: Xolos de Tijuana (2012), Club América (2014) y Club de Futbol Monterrey (Apertura 2019), en el que además conquistó la Copa MX en 2017 y 2019".

Internacionalmente formó parte del cuerpo técnico que los hizo ganar una Copa Sudamericana, Supercopa de Brasil y el Campeonato Mineiro.

"En el plano internacional, su palmarés registra la Copa Sudamericana 2010 con Independiente de Avellaneda, así como la Supercopa de Brasil y el Campeonato Mineiro en 2022 con el Atlético Mineiro".

Como entrenador, empezó su carrera en diciembre de 2023, fecha en la que tomó el mando de Pumas, dirigió un total de 54 juegos, en los que ganó 23, empató13 y perdió 18, con 81 goles anotados y 73 goles recibidos.

Posteriormente, dirigió al Audax Italiano, en el que tuvo 32 partidos, con 13 victorias, 7 empates y 12 derrotas.

"Tras dos décadas de experiencia como auxiliar técnico, en diciembre de 2023 asumió la dirección técnica de los Pumas de la UNAM, escuadra a la que clasificó a tres Liguillas consecutivas, destacando la cuarta posición general en el Apertura 2024 con la mejor defensa del torneo. Su experiencia más reciente al frente de un banquillo fue dirigiendo al Audax Italiano del futbol chileno.

