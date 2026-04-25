Juárez vs Atlético de San Luis: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS el partido de la Jornada 17 del Clausura 2026 | Presentado por Nissan
El duelo entre FC Juárez y Atlético de San Luis promete ser una despedida cargada de goles y orgullo donde Joao Pedro buscará el título de goleo
El duelo entre FC Juárez y Atlético de San Luis promete ser una despedida cargada de goles y orgullo. Si buscas dónde seguir las acciones de este encuentro de forma gratuita y con la mejor calidad, la respuesta es clara: TV Azteca trae para ti toda la emoción de este cierre de campaña.
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FC Juárez vs Atlético San Luis EN VIVO y GRATIS, Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX
El equipo fronterizo llega a esta última fecha con la herida abierta. Tras un marzo prometedor donde sumaron siete unidades, el mes de abril resultó ser una pesadilla para los dirigidos por la frontera; con tres derrotas consecutivas y sin conocer la victoria en el mes, sus sueños de Liguilla se esfumaron por completo.
El principal problema de los Bravos ha sido su fragilidad defensiva, llegando a esta jornada como el tercer club más goleado del certamen con 31 tantos en contra. Sin embargo, para el espectador neutral, Juárez es garantía de espectáculo: sus partidos promedian 3.4 goles, la cifra más alta del torneo. En el Estadio Olímpico Benito Juárez, buscarán retomar la solidez que mostraron antes de su caída ante Tijuana y regalarle una última alegría a su afición.
Por su parte, el conjunto potosino arriba a territorio bravo tras vencer 2-0 a Santos Laguna, un triunfo que, aunque reparador, no alcanzó para rescatar una campaña marcada por la irregularidad (3 victorias, 3 empates y 8 derrotas).
No obstante, el San Luis de las últimas semanas ha mostrado una cara muy distinta cuando sale de casa. Lograron rescatar puntos valiosos en canchas sumamente complejas como la de Toluca y Monterrey, lo que los convierte en un rival de cuidado.
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¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS Juárez vs Atlético de San Luis?
Para seguir el Juárez vs. San Luis EN VIVO a partir de las 12:00 horas, la opción es TV Azteca con la mejor narración y análisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos Guerrero, David Medrano, entre otros.
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