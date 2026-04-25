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Fútbol

Muere seleccionado nacional tras desplomarse en el campo en pleno partido

El mundo del futbol se encuentra de luto pues un futbolista murió de un presunto infarto tras desplomarse en el campo en pleno partido

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Escrito por: Iván Vilchis

Este viernes 24 de abril del 2026, se dio a conocer el sensible fallecimiento de Michael Eneramo. El futbolista perdió la vida a los 40 años de edad.

Diferentes medios han asegurado que la Federación Nigeriana de Futbol informó que Eneramo sufrió un paro cardíaco a los cinco minutos del segundo tiempo de un partido amistoso.

Michael fue un futbolista nigeriano, que se desempeño como delantero. Representó a la selección de Nigera a pesar de tener la oportunidad de jugar para Túnez. Su muerte, provocó que diferentes equipos en los que tuvo minutos, le dedicaran un mensaje de despedida en las redes sociales.

Los mensajes de despedida para Michael Eneramo

Sivasspor fue uno de los clubes en los que jugó que se tomaron un momento para despedirlo. Reconocieron que siempre será recordado por luchar por la playera con todo su esfuerzo y le mandaron condolencias a la familia del futbolista.

"Con profundo tristeza hemos aprendido que nuestro exfutbolista Michael Eneramo ha fallecido. Siempre será recordado por su lucha bajo nuestra camiseta rojo y blanca… A nuestro difunto jugador le deseamos la misericordia de Dios, y a su familia y seres queridos les enviamos nuestras condolencias".

Por otra parte, el RAMS Başakşehir también se tomó un momento para despedir a su exfutbolista. Detallaron que lo recordaran con respeto, gratitud y enviaron sus condolencias a su familia.

"Con profundo pesar hemos recibido la noticia del fallecimiento de nuestro exfutbolista Eneramo. Al nigeriano que vistió nuestra camiseta en nuestra primera temporada en la Süper Lig, siempre lo recordaremos con respeto y gratitud. Enviamos nuestras condolencias a su familia, seres queridos y a toda la comunidad futbolística".

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