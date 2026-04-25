Partidos de HOY sábado 25 de abril en la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Con seis encuentros, tres a través de TV Azteca, continúa la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, última de este torneo, este sábado 25 de abril donde se defines los últimos tres lugares para la Liguilla entre cinco equipos: América, Atlas, Tigres, Xolos y León.

RESUMEN: Puebla 1-2 Querétaro | Jornada 17 | Clausura 2026 | Liga MX

Tigres vs Mazatlán - Estadio Universitario - 17:00 horas

Tigres se juega la vida en la última jornada del Clausura 2026. Ubicados en la octava posición con 22 puntos, los felinos dependen de sí mismos para amarrar su boleto a la fase final. Su fortaleza reside en casa, donde han ganado cuatro de sus últimos cinco duelos, destacando la reciente goleada al líder Guadalajara.

Por su parte, Mazatlán llega sin posibilidades matemáticas, pero con el orgullo intacto tras vencer al campeón Toluca. El partido lo podrás ver por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

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Pachuca vs Pumas - Estadio Hidalgo - 17:00 horas

El Estadio Hidalgo será el escenario de un duelo de alto calibre en el cierre del torneo. Pachuca, bajo la gestión de Esteban Solari, busca sacudirse la reciente derrota ante Tijuana y mantener su invicto en casa, donde suma seis victorias y dos empates. Con el boleto en mano, los Tuzos apelan a su hegemonía reciente sobre los capitalinos para escalar posiciones.

Sin embargo, Pumas llega en un estado de gracia comandado por Efraín Juárez. El conjunto de la UNAM, la segunda mejor ofensiva del torneo, no conoce la derrota como visitante y mantiene una racha de siete partidos puntuando. Con la posibilidad de asaltar el liderato general.

Toluca vs León - Estadio Nemesio Díez - 19:05 horas

En tierras choriceras se juega un duelo con tintes de Liguilla en la última jornada. Toluca, ya clasificado pero con una racha de seis juegos sin ganar, busca recuperar la memoria ante su gente. Los dirigidos por Antonio Mohamed han hecho del "Infierno" un fortín, manteniéndose invictos como locales en 2026, factor clave para retomar confianza de cara a las finales y la Concachampions.

Por su parte, León llega con el agua al cuello: necesita ganar y esperar combinaciones de resultados. Pese a caer ante América, los Esmeraldas recuperaron pegada recientemente, rompiendo su sequía como visitantes. El duelo lo podrás ver por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

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Guadalajara vs Tijuana - Estadio Akron - 19:06 horas

El Estadio Akron será testigo de un duelo de contrastes en el cierre de la fase regular. Guadalajara, bajo la tutela de Gabriel Milito, llega como líder solitario con 35 puntos y depende de sí mismo para asegurar la localía absoluta en Liguilla. Tras gestionar cargas con rotaciones, se espera que el "Rebaño" despliegue a sus estelares para amarrar la cima ante su afición.

Por otro lado, Tijuana aterriza en Jalisco con la urgencia de un milagro. Ubicados en la novena posición con 22 unidades, los Xolos están obligados a buscar la victoria para romper el triple empate por el último boleto a la Liguilla.

Juárez vs Atlético de San Luis - Estadio Olímpico Benito Juárez - 21:00 horas

Los dos equipos se verán las caras en la ciudad fronteriza buscando cerrar la temporada de la mejor manera posible El delantero sanluisino Joao Pedro busca coronarse como el mejor goleador de la campaña. El partido lo podrás ver EN VIVO por Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes.

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América vs Atlas - Estadio Banorte - 21:10 horas

América llega enrachado con dos victorias consecutivas y ubicados en la parte alta de la pugna con 25 puntos, los dirigidos por André Jardine dependen de sí mismos para amarrar su boleto, apoyándose en un “Coloso" donde se mantienen invictos desde su retorno.

En la acera de enfrente, el Atlas de Diego Cocca busca el zarpazo final. Con 23 unidades y tres juegos sin perder, los Rojinegros necesitan romper una hegemonía azulcrema de cuatro derrotas seguidas ante las Águilas. Aunque su historial como visitante es irregular, la solidez defensiva será clave para silenciar la capital y asegurar su regreso a la Liguilla.

