Juega en Atlético Madrid, vale 500 millones de euros y su presidente no se sabe ni su nombre

Tan insólito como increíble de creer. El presidente del Atlético Madrid no se sabe el nombre de su máxima estrella, del jugador al que él mismo le puso un precio de 500 millones de euros ante los ofrecimientos de otros equipos de España y de otros países. En ese marco, lo que dijo en la última rueda de prensa en su país no deja de sorprender.

Resulta que Enrique Cerezo, presidente del Atlético, confundió el nombre del jugador más caro de su plantilla. De no creer. El directivo nombró tres veces de manera equivocada el nombre de Julián Álvarez, jugador por el que el Real Madrid ofertó una fortuna y él mismo rechazó. Sin dudas algo gracioso e insólito.

|Reuters

Enrique Cerezo, presidente del Atlético, confundió el nombre de Julián Álvarez

“Sí, llegó la oferta del Real Madrid de Florentino. Ya sabéis lo que se dijo al Real Madrid. Quieren repetir constantemente esto y uno ya se cansa. Julián LÓPEZ es un jugador de Atlético Madrid y el que quiera a Julián López que venga, vea el contrato, y si le interesa se lo llevará. Y si no le interesa, no se lo llevará”, expresó el presidente.

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“Parece ser que es el rollo del verano. Ya saben todos exactamente cómo está la situación. Es un jugador del Atlético Madrid. El que quiera, que venga y vea el contrato. Nosotros no tenemos ninguna constancia (de que se quiera ir), nosotros tenemos un contrato con el jugador. Julián López es un jugador del Atlético de Madrid, ¿está claro?”, agregó Cerezo.

La oferta que había dado el Real Madrid por “Julián López”

Por “Julián López”, como dijo Cerezo, el Real Madrid podría haber pagado 150 millones de euros. Sin embargo, el Atlético de Madrid informó en sus redes sociales oficiales que el pase de Julián Álvarez valía 500 millones de euros.

Los números de Julián Álvarez en Atlético Madrid

El delantero de 26 años es una de las figuras del equipo colchonero. Según los datos aportados por BeSoccer, sitio especializado en estadísticas, los números de Julián Álvarez en Atlético de Madrid han sido los siguientes: