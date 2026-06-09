¿Hackeo? Real Madrid “borra” comunicado tras ofrecer 150 millones de euros por Julián Álvarez

El mercado de fichajes veraniego ha saltado por los aires de la manera más inesperada posible. Las redes sociales oficiales del Real Madrid sacudieron al planeta al publicar un insólito comunicado donde confirmaban haber realizado una oferta formal de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por el delantero argentino Julián Álvarez, la cual fue inmediatamente rechazada por la directiva colchonera.

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Este es el comunicado del Real Madrid en sus redes sociales

El mensaje, que provocó un terremoto mediático instantáneo en todas las plataformas digitales, citaba textualmente:

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador."

Real Madrid borra el comunicado y luego lo vuelve a publicar

La locura colectiva no terminó ahí. Menos de diez minutos después de su publicación, el conjunto del Real Madrid borró de forma fulminante el mensaje de todas sus cuentas oficiales. La velocidad con la que desapareció el comunicado desató un sinfín de teorías en las redes: desde un flagrante e histórico hackeo a los servidores del club blanco, hasta un tremendo error humano por parte del equipo de comunicación al publicar un borrador confidencial. Poco después el conjunto merengue volvió a publicar el mensaje que hasta el momento no haya explicado sobre esta situación.

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El trasfondo de esta publicación es monumental. Julián Álvarez, concentrado actualmente con la Selección Argentina para encarar la cita mundialista, se ha convertido en el pilar ofensivo de Diego Pablo Simeone. Un movimiento de esta magnitud no solo rompería el ya debilitado "pacto de no agresión" entre las directivas madrileñas, sino que establecería una cifra récord para el balompié español.

Hasta el momento, ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid han emitido una aclaración oficial para explicar si se trató de un ciberataque o de una filtración involuntaria.

