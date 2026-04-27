Juega en Cruz Azul y fue el mejor jugador de la fase regular del Clausura 2026: muchos no lo creen

Así como Cruz Azul descarta a Filipe Luis como entrenador y tendría dos más como posibles, resulta que uno de los futbolistas del conjunto de La Noria se destacó como el mejor jugador de la fase regular del Clausura 2026 aunque muchos no pueden creerlo. Resulta que el mediocampista ha sido una de las piezas más importantes del equipo celeste.

Mientras se habla de que Érik Lira podría marcharse a Europa antes del Apertura 2026, el conjunto celeste tiene un mediocentro que realmente se destacó durante la fase regular del Clausura y ha sido el que mejor puntaje ha tenido en este torneo. Pues Agustín Palavecino fue elegido como el MVP de la primera fase del campeonato de la Liga BBVA MX.

De acuerdo a las calificaciones de Statiskicks, Palavecino tuvo un puntaje de 7.23, siendo el líder de estadísticas de la Liga MX durante el Clausura 2026. Completaron el podio Kevin Castañeda (7.21) y João Pedro (7.14). Así, el centrocampista de 29 años demostró ser un gran refuerzo para Cruz Azul en este campeonato.

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Los números de Agustín Palavecino en Cruz Azul en el Clausura 2026

De acuerdo a los datos de SofaScore, estas han sido las estadísticas de Agustín Palavecino en Cruz Azul en la Fase Regular del Clausura 2026:

16 partidos jugados, 15 como titular, 1,270 minutos

3 veces en el equipo de la semana

5 goles

3 asistencias

3 ocasiones claras creadas por partido

78% de pases precisos

4.6 balones recuperados por partido

@fdefut1998 ⚽ 2do Gol del Cruz Azul! Gol de Agustin Palavecino para ADELANTAR a Cruz Azul 2 - 0 Necaxa! Jorna 17 ♬ sonido original - F de Fut

Agustín Palavecino fue el refuerzo ideal de Cruz Azul

La Máquina fichó al ex River Plate y Necaxa por una cifra cercana a los 5 millones de dólares en enero de este año. Lejos de costarle la adaptación, Palavecino se consagró como el mejor jugador del Clausura 2026, al menos en la fase regular. Sin ser contemplado para su selección nacional, estará presente en la Liguilla, donde intentará mantener su nivel y conseguir el título.

Con 16 partidos y 8 participaciones directas de gol con Cruz Azul, Palavecino fue el oasis en el desierto en medio de la crisis que terminó con el despido del exentrenador, Nicolás Larcamón.

