Cruz Azul descarta a Filipe Luis como entrenador; solo dos candidatos siguen en carrera

Cruz Azul sigue en busca del reemplazo de Nicolás Larcamón como entrenador. A pesar de que Joel Huiqui se hará cargo del primer equipo, sería solamente hasta el final de la temporada. La intención del club es contratar a un director técnico de jerarquía que pueda llegar para disputar el Apertura 2026. Sin embargo, uno de sus candidatos ya no corre como opción y se trata del brasileño Filipe Luis.

El ex Flamengo es uno de los favoritos de la afición, quien ahora mismo se encuentra sin trabajo tras haber sido cesado de su cargo en Brasil. Filipe Luis se había consolidado como uno de los mejores entrenadores del continente sudamericano tras haber ganado la Copa Libertadores. No obstante, diversos reportes afirman que el técnico brasileño no es una posibilidad real para Cruz Azul, por lo que solo quedan dos candidatos en carrera.

Flamengo despide a Filipe Luís|Crédito: Reuters

Los dos candidatos a dirigir Cruz Azul

En estos momentos, la directiva tiene a dos favoritos para ocupar el cargo de director técnico: Matías Almeyda y Antonio Mohamed. Sin embargo, ninguna de las dos opciones será fácil de abrochar. El ‘Pelado’ se encuentra construyendo su carrera en Europa tras haber sido despedido de Sevilla, mientras que el ‘Turco’ está muy cómodo en Toluca y aún tiene la posibilidad de renovar su contrato por un año más.

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De esta manera, Cruz Azul seguirá explorando el mercado en busca de nuevas opciones para su banquillo, pero el objetivo es claro: un entrenador con experiencia, títulos de peso sobre su espalda y una idea de juego clara. No obstante, ante las dificultades de contratar a Almeyda o al ‘Turco’ Mohamed, desde La Máquina también analizan dos posibilidades con arraigo dentro del club.

Cruz Azul podría tener a un técnico con pasado en el equipo

Distintos reportes indican que la directiva de Iván Alonso estaría analizando a dos ex jugadores de Cruz Azul como posibles nuevos entrenadores del primer equipo. Si bien es cierto que los nombres no fueron revelados, se tratarían de ídolos de la institución. Las próximas semanas serán importantes para conocer el futuro del banquillo celeste y podrían haber novedades durante la Copa Mundial de la FIFA.

