Hugo Mata, la joya de 20 años que deslumbró a Gabriel Milito y apunta al primer equipo de Chivas

La cantera de Chivas ha formado a futbolistas de calibre internacional como Javier Hernández y, próximamente, Armando González. Gran parte del talento mexicano ha salido del Verde Valle y ahora Gabriel Milito sigue atentamente la evolución de una de las futuras joyas del cuadro rojiblanco: Hugo Mata, quien viene de ser la gran figura del Guadalajara en las categorías juveniles.

El mediocampista ofensivo fue titular en el juego contra Tijuana correspondiente a la categoría Sub-21 y participó de forma directa en los primeros dos goles de Chivas. Su primera intervención fue una asistencia tras una gran acción individual por el sector izquierdo que terminó en un centro preciso al área para que Diego Latorre remate de cabeza y marque el primer gol del encuentro.

Posteriormente, aunque aún durante la primera mitad, el propio Mata cerró una actuación magistral con un sólido remate desde la frontal del área y que fue bien colocado para meterse en el fondo de la red, dejando sin opciones al guardameta de los Xolos. Con apenas 20 años de edad, el mexicano ya da de qué hablar en las categorías juveniles y podría dar el salto a Primera División pronto.

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Finalmente, el encuentro terminó con un apabullante 4-1 a favor del Rebaño y esta actuación confirma el gran presente que vive el juvenil siendo determinante en el resultado y, sobre todo, para abrir el partido en los primeros minutos. Con la Liguilla a pocos días de su comienzo, no sería extraño que Mata tenga su primera participación oficial con el primer equipo debido a las ausencias por la Selección Mexicana.

Milito ya tiene en la mira a Hugo Mata

El entrenador argentino ya le ha puesto el ojo a Mata, quien fue considerado por Milito para entrenar junto con el primer equipo en las últimas semanas. Además, el juvenil sumó minutos en el amistoso frente a Atlas que se llevó a cabo en Estados Unidos durante la fecha FIFA de marzo. Esto deja en claro que tendrá minutos con Chivas en un futuro no muy lejano y tendrá la oportunidad de demostrar todo su potencial.

Cabe destacar que Mata realizó su formación temprana en Atlas, habiendo jugado para el equipo Sub-16 de los rojinegros. Sin embargo, el Guadalajara captó su talento y lo sumó a sus fuerzas básicas para formar parte de la categoría Sub-18. Hoy en día ya forma parte del combinado de la Sub-21, marcando que va un paso adelantado en su proceso respecto a su generación.

