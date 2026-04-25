Chivas tiene en puerta a su primer refuerzo para el Apertura 2026: es un viejo conocido

Chivas se enfrentará este sábado a Xolos de Tijuana en lo que será el último partido del torneo regular, en el que buscará salir victorioso para terminar el Clausura 2026 como líder. En vísperas de la Liguilla, el conjunto rojiblanco ya tiene en puerta al que será su primer refuerzo para el Apertura 2026, un viejo conocido que destacó con una selección menor y no como la que perdió 5-1 ante Inglaterra en un torneo de prestigio.

Diego Ochoa es el futbolista que regresará al Rebaño, luego de permanecer un año a préstamo con Juárez FC, equipo que no hará válida la opción de compra, de acuerdo con información del reportero Jesús Bernal. Por lo anterior, el central deberá reportar al término del torneo con Guadalajara, que pierde una oportunidad de oro ante Toluca por el millón de dólares.

Diego Ochoa apunta a regresar a Chivas, ya que Juárez no hará válida la opción de compra.|@bebochoa

Ochoa es canterano de Chivas, pero lo mandaron a préstamo a fin de que se fogueara en un equipo de Primera División. Su punto más alto llegó en octubre, cuando destacó con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20, por lo que le interesó a algunos clubes de Europa, pero no se concretó nada.

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Las estadísticas de Diego Ochoa que lo hacen regresar a Chivas

El jugador de 21 años tuvo un gran Clausura 2025, pues vio minutos con Juárez de la mano de Martín Varini, aunado a su gran participación en el Mundial Sub-20 de Chile. Sin embargo, todo se derrumbó en este Clausura 2026 con la llegada de Pedro Caixinha, quien no le dio oportunidad de mostrarse.

De acuerdo con estadísticas de BeSoccer, el seleccionado mexicano solo ha disputado 2 partidos con la categoría Sub-21 en este Clausura 2026, a falta de una jornada para que termine el torneo. En estos encuentros, lo único trascendental fue que recibió una tarjeta amarilla.

Debido a lo anterior, Juárez optó por no comprarlo, por lo que ahora deberá regresar al Rebaño y pelear por un lugar en el primer equipo, pero para ello deberá quitarle la posición a Diego Campillo, Daniel Aguirre e incluso Gilberto Sepúlveda, quienes son los líderes de la defensa del conjunto rojiblanco.