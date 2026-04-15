Club América ya tiene definido quién será su portero titular para el Apertura 2026

Mientras el equipo lamenta la baja de Luis Ángel Malagón, quien estará fuera entre seis y ocho meses por una grave lesión, la directiva del Club América le dio prioridad a su reemplazo. En Coapa ya definieron el futuro de la portería y han decidido apostar por un guardameta veterano que tiene un valor de mercado de apenas 250,000 euros.

Incluso tras los rumores sobre su futuro, donde André Jardine reveló cuál sería su única condición para renunciar al Club América, el estratega ya habría dado el visto bueno para el futuro del arco americanista. El guardameta en cuestión es Rodolfo Cota, quien renovará contrato y la titularidad absoluta para el Apertura 2026 ante la prolongada ausencia de Malagón.

Rodolfo Cota podría verse afectado por la llegada de Fernando Tapia|Crédito: Getty Images

La decisión final del Club América con Rodolfo Cota para el Apertura 2026

Rodolfo Cota llegó al nido en julio de 2024, inicialmente cedido desde el Club León para aportar experiencia al banquillo. A sus 38 años, el experimentado portero respondió con seguridad en momentos críticos. Su rendimiento desde el Apertura 2024 convenció a la directiva de asegurar su permanencia ante la lesión del portero titular.

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Según la información de Jonatan Peña, la prioridad absoluta de la directiva es extender el vínculo de Cota por un año más. El objetivo es que cubra la baja de Malagón, ya que el joven Fernando Tapia todavía no es considerado listo para asumir la presión del primer equipo. Así, la estabilidad del arco quedaría garantizada con el futbolista que hoy vale apenas 250 mil euros.

Crédito: Mexsport

¿Cuándo volverá a jugar Luis Ángel Malagón con las Águilas?

La recuperación de Malagón será lenta y el cuerpo médico no pretende acelerar los procesos para evitar una recaída. Se estima que el portero titular regrese a las canchas hasta finales de este 2026, lo que obliga a Cota a mantener un nivel óptimo. Por ahora, el arco americanista tiene dueño definido para el arranque después del Clausura 2026.

Los números de Rodolfo Cota en Club América

De acuerdo a las estadísticas de sitios especializados en este apartado, los números de Rodolfo Cota siendo el portero del Club América han sido los siguientes: