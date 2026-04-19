Mientras Antonio Mohamed descarta al América, el entorno de Matías Almeyda no cierra la puerta

El banquillo del Club América sigue en duda a pesar de la reciente victoria inesperada de los azulcremas contra Toluca en la Jornada 15 del Clausura 2026. Ya sin la Concacaf Champions Cup como uno de los objetivos, André Jardine tendrá como obligación ganar la Liga BBVA MX para asegurar su lugar en la dirección técnica del equipo. Mientras tanto, Antonio Mohamed eliminó cualquier posibilidad de regresar a Coapa.

Previo a la Jornada 15, el entrenador de los Diablos Rojos fue consultado sobre un posible regreso a las Águilas, institución de la cual formó parte durante todo el año 2014. Lejos de insinuar con un posible regreso, el ‘Turco’ dejó en claro que no tiene intenciones de regresar al Nido: “Mi historia ya está escrita, ya pasó. No va a haber ninguna segunda historia jamás”, expresaba antes de enfrentar al América.

¿Matías Almeyda es una posibilidad factible?

Tras su salida del Sevilla, el nombre de Matías Almeyda volvió a ser vinculado con la Liga BBVA MX. El entrenador argentino supo conseguir la gloria con Chivas de Guadalajara al ganar la liga y la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, ante la inestabilidad del banquillo azulcrema, el director técnico fue acercado como una posibilidad para tomar las riendas del primer equipo del América.

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Ante los fuertes rumores sobre su posible regreso al futbol mexicano, el diario Récord contactó a una persona allegada al círculo íntimo del ‘Pelado’ Almeyda para conocer sus intenciones tras su aventura en España. Dicha fuente no negó la chance de que el sudamericano se sume a las filas del América, pese a su fuerte vínculo con el conjunto rojiblanco.

Matías Almeyda

“La verdad, no sabría decirte. Él está en Inglaterra y afirmar algo no es correcto. Te puedo decir que está muy metido en ver futbol y seguir creciendo”, fue lo que confesó el informante. Esta respuesta, lejos de disipar los rumores, generó aún más misterio sobre la posibilidad de que se produzca un movimiento histórico que, de concretarse, paralizaría a toda la Liga BBVA MX.

Jardine hace oídos sordos ante su posible salida

Durante estos últimos días, la continuidad del entrenador brasileño en Coapa se puso en duda. No obstante, Jardine se mostró tranquila ante la ola de rumores respecto al banquillo azulcrema.

“No me afecta, entiendo a la prensa y a los youtubers. Es normal que se hable. Me enfoqué en trabajar y despejar la cabeza tras la Concachampions”, comentó el técnico del América en conferencia de prensa tras vencer a Toluca en el Clausura 2026.

