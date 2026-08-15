¿Juegan equipos grandes HOY sábado 15 de agosto? HORA Y FECHA EXACTA en la que juega América, Chivas, Pumas y Cruz Azul la jornada 4
El Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está oficialmente de regreso en el terreno de juego luego del parón por la Leagues Cup 2026
El Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX está oficialmente de regreso en el terreno de juego luego del parón por la Legues Cup 2026. Sin embargo, para toda la afición que se pregunta si América, Chivas, Pumas o Cruz Azul saltarán al césped este sábado 15 de agosto, la respuesta es no.
Atlante vs Toluca: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de la jornada 4 por TV Azteca Deportes, del Apertura 2026
Los denominados "cuatro grandes" del futbol mexicano verán acción hasta el domingo 16 de agosto, dejando la cartelera sabatina reservada para otros tres electrizantes encuentros: Atlante vs. Toluca (17:00 hrs), duelo que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7, nuestro sitio la APP de Azteca Deportes con el regreso de Christian Martinoli y Luis García, Monterrey vs. FC Juárez (19:10 hrs) y Atlas vs. Tigres (21:10 hrs).
Fecha y Hora Exacta: Los Cuatro Grandes en la Jornada 4
Para que no te pierdas el debut de tu equipo en la reanudación de la liga, aquí tienes el desglose exacto de las fechas, los horarios y los estadios donde jugarán los cuatro clubes más populares del país:
- Pumas UNAM vs. Querétaro
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Hora: 12:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Olímpico Universitario
- América vs. Atlético de San Luis
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Hora: 17:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Banorte
- Santos Laguna vs. Chivas de Guadalajara
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Hora: 19:10 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio TSM Corona
- Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul
- Fecha: Domingo 16 de agosto de 2026
- Hora: 21:00 horas (Tiempo del Centro de México)
- Sede: Estadio Caliente
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¿Cómo llegan América, Chivas, Pumas y Cruz Azul a la jornada 4?
- América: Ocupa la cima de la tabla general gracias a su contundente victoria 3-0 sobre Santos Laguna en la fecha 3 (7 puntos). El ataque comandado por Brian Rodríguez luce afinado, respaldado por una solidez defensiva que los mantiene invictos en los primeros puestos.
- Pumas: Llega motivado tras firmar la goleada de la fecha anterior al vencer 1-5 a FC Juárez a domicilio, con una actuación destacada de Juninho. Marchan firmes en la parte alta del campeonato mostrando una alta efectividad al frente (6 puntos).
- Cruz Azul: Sufrió un duro tropiezo en la Jornada 3 al caer 2-3 ante Atlante como local, resultado que cortó su racha positiva (6 puntos). La Máquina busca recomponer la zona baja y recuperar la contundencia en ofensiva.
- Chivas: Rescató un punto en su última presentación tras empatar 1-1 frente a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc con anotación de Roberto 'Piojo' Alvarado. Se ubican en el sector medio de la clasificación con balance equilibrado (4 puntos).