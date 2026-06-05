Final NBA 2026: HORARIO del Juego 2 Knicks vs Spurs HOY viernes 5 de junio

El Juego 2 de la final de la NBA promete ser uno de los más intensos de esta serie, sobre todo, por lo que se vio el miércoles pasado. Ante tal situación, es preciso que conozcas todos los detalles, principalmente, el horario, del partido entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio.

Los playoffs de la NBA

Será este viernes 5 de junio cuando San Antonio y Nueva York se vuelvan a ver las caras después de lo que ocurrió hace un par de días, en un juego que vino de menos a más y que, al final, demostró el verdadero nivel de las dos escuadras más importantes de la temporada 2026 de la NBA.

¿A qué hora es el Juego 2 de la final de la NBA en México?

El Juego 2, correspondiente a la final de la NBA 2026 entre los Knicks de Nueva York y los Spurs de San Antonio, se llevará a cabo este viernes 5 de junio en punto de las 18:30 horas, tiempo centro de México. El recinto será el AT&T Center, casa de los Spurs.

San Antonio Spurs vs New York Knicks | Juego 2 | Viernes 5 de junio | 18.30 horas | AT&T Center de San Antonio.

gotta love June Basketball 🎥 pic.twitter.com/DAcpC4VZsB — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) June 4, 2026

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¿Cómo llegan ambas instituciones a esta final de la NBA?

Más allá de lo ocurrido en el Juego 1 de la final de la NBA, la realidad es que ambas escuadras llegan con puntos positivos de cara al trofeo máximo del baloncesto. Por un lado están los Knicks, quienes llegan a este partido después de más de 20 años y luego de destrozar sin demasiados problemas a los Cavaliers en la final de Conferencia.

Su rival, los Spurs de San Antonio, tuvieron más complicaciones en la postemporada al grado de venir de atrás en la mayoría de las llaves; sin embargo, a su favor tienen el hecho de haber eliminado a los Oklahoma City Thunder, la escuadra que se perfilaba como la favorita a conquistar esta temporada de la NBA.