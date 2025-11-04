deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

¿Por qué Isaac del Toro no se lleva el dinero que entrega el Premio Nacional del Deporte?

Isaac del Toro fue condecorado con el Premio Nacional del Deporte; sin embargo, no recibió el dinero que este galardón entrega. ¿Cuál es la razón?

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
En los últimos días el nombre de Isaac del Toro se volvió tendencia en las redes sociales luego de haber sido uno de los ganadores del Premio Nacional del Deporte; sin embargo, lo que pocos saben es que el nacido en Ensenada, Baja California, no recibió el dinero que se entrega con este galardón.

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Isaac del Toro logró quedarse con el Premio Nacional del Deportes luego de la espectacular temporada que tuvo en el ciclismo profesional, misma en el que obtuvo un total de 18 triunfos, los últimos dos de estos en su tierra natal y en victorias que contarán para la siguiente temporada 2026.

¿Por qué a Isaac del Toro no le dieron el dinero correspondiente al Premio Nacional del Deportes?

De acuerdo con información del portal Sopitas, Isaac del Toro recibió el galardón al Premio Nacional del Deporte sin que este obtuviera un premio económico como sí ocurrió con otros deportistas mexicanos que, como él, se alzaron en lo más alto luego de un 2025 de alarido.

Te puede interesar: ¿Por qué al Pumas vs Cruz Azul se le conoce como el Clásico de la Obsesión?

Te puede interesar: ¿Lo recuerdas? Así fue el gol perfecto que Cardozo le anotó al América

La fuente detalla que aquellos deportistas que formen parte de una disciplina profesional no pueden llevarse el premio económico, mientras que quienes disputen deportes no profesionales, en este caso aquellos que se aprecian en Juegos Olímpicos, sí obtendrán el monto económico.

Dicho lo anterior, Isaac del Toro solamente obtuvo un diploma que lo acredita con el Premio Nacional del Deporte y una medalla, mientras que otros elementos que obtuvieron el galardón en deportes no profesionales, como Osmar Olvera, Andrea Becerra, Alegna González y Uziel Muñoz, si obtuvieron esta cantidad.

¿En qué lugar del ranking UCI iniciará del Toro el 2026?

Vale recordar que, al inicio de este año, Isaac del Toro comenzó fuera de los mejores 50 ciclistas de acuerdo con el ranking UCI . Hoy por hoy, la misma organización menciona que el mexicano es el tercer mejor ciclista del mundo, lo cual habla de la evolución que este ha tenido en los últimos once meses.

