Tras el Juego de las Estrellas: cuándo vuelve a jugar Toluca por la Liga BBVA MX

El Juego de las Estrellas ya quedó atrás para los integrantes de Toluca. Mientras Antonio Mohamed dirigió al representativo de la Liga BBVA MX frente a la MLS en Charlotte, el resto del plantel continuó con su preparación. Ahora, el equipo escarlata cambia el foco y piensa en su siguiente compromiso del Apertura 2026.

Durante la concentración del combinado de la Liga MX, Toluca mantuvo los entrenamientos en sus instalaciones. El “Turco” Mohamed estuvo acompañado por Bruno Méndez, Jesús Gallardo, Franco Romero y Federico Pereira, convocados para el partido de exhibición. El resto del grupo trabajó con el cuerpo técnico para no perder ritmo de competencia.

¿Cuál es el próximo partido de Toluca en el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX?

El siguiente compromiso de los Diablos Rojos será este domingo 2 de agosto, cuando reciban a Necaxa en el Estadio Nemesio Diez por la Jornada 3 del Apertura 2026. El encuentro comenzará a las 19:00 horas, tiempo del Centro de México.

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Toluca buscará reencontrarse con la victoria después de un inicio con más resultados malos que buenos. El conjunto escarlata debutó con un triunfo de 2-0 sobre Chivas como visitante, después perdió 2-1 en casa frente a Pumas y también cayó 3-1 ante Cruz Azul en el Campeón de Campeones.

Antonio Mohamed ya piensa en el regreso con Toluca

El entrenador argentino fue elegido para dirigir al equipo de la Liga MX en el Juego de las Estrellas gracias a la temporada que firmó con Toluca, donde conquistó la Concacaf Champions Cup 2026 y fue reconocido como el mejor director técnico de la campaña. Ahora ya retorna al conjunto escarlata para intentar volver a la victoria.

Toluca enfrentará a un Necaxa que llega con paso perfecto

El duelo no será sencillo para los Diablos Rojos. Necaxa comenzó el Apertura 2026 con dos triunfos consecutivos. Primero derrotó 2-1 a Atlante y posteriormente volvió a imponerse por el mismo marcador ante Rayados de Monterrey, ambos partidos como local.

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Con ese panorama, Toluca intentará aprovechar su condición de local para volver a sumar de tres puntos. El objetivo será dejar atrás las derrotas recientes y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato una vez que los jugadores convocados al Juego de las Estrellas se reincorporen al plantel.

