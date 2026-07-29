Sin Antonio Mohamed: qué hacen los jugadores de Toluca mientras su DT dirige el Juego de las Estrellas

Mientras Antonio Mohamed se encuentra en Charlotte para dirigir al equipo de la Liga BBVA MX en el Juego de las Estrellas frente a la MLS, el resto del plantel de Toluca mantiene su preparación de cara al siguiente compromiso del torneo. El club no detuvo su actividad y continúa con los entrenamientos en sus instalaciones.

Los futbolistas que permanecieron en la capital mexiquense trabajaron este miércoles bajo las órdenes del resto del cuerpo técnico. Bruno Méndez, Jesús Gallardo, Franco Romero y Federico Pereira fueron las únicas ausencias, ya que forman parte de la convocatoria de la Liga MX para el All-Star Game que se disputa en Estados Unidos.

Toluca sigue entrenando mientras Antonio Mohamed está con la Liga MX

Toluca compartió imágenes de la práctica en sus redes sociales. El club acompañó la publicación con el mensaje: “La sesión del día”, después de haber escrito previamente “Preparados para lo que viene”. La intención del equipo es mantener el ritmo de trabajo mientras varios integrantes del plantel cumplen compromisos en el Juego de las Estrellas.

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Antonio Mohamed dirige al equipo de la Liga BBVA MX

Mohamed fue elegido para dirigir al representativo de la Liga MX gracias a la temporada que firmó con Toluca. El entrenador argentino conquistó la Concacaf Champions Cup 2026 y fue reconocido como el Mejor Director Técnico de la campaña, argumentos que respaldaron su designación para el partido de exhibición frente a la MLS.

Shayr Mohamed, hijo y asistente técnico del Turco Mohamed|Crédito: MEXSPORT

Antes del compromiso, el estratega también expresó su inconformidad con la fecha del evento. Consideró que el calendario llega muy cargado tras el Mundial 2026, la Copa Oro y otros torneos. Aun así, aseguró que buscará el triunfo de la Liga MX.

¿Cuándo y contra quién juega Toluca en el Apertura 2026?

La actividad del conjunto escarlata está enfocada en su próximo partido del Apertura 2026. Este domingo 2 de agosto recibirá a Necaxa en el Estadio Nemesio Diez, conocido como La Bombonera, en duelo correspondiente a la Jornada 3. El encuentro está programado para en punto de las 7 p.m., tiempo del Centro de México.

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Mientras Mohamed dirige al combinado mexicano en Charlotte, Toluca mantiene la mirada puesta en la Jornada 3. El cuerpo técnico busca que el grupo llegue en las mejores condiciones al duelo frente a Necaxa, con la expectativa de sumar un nuevo resultado positivo en casa una vez que los jugadores convocados al Juego de las Estrellas se reincorporen al plantel.

