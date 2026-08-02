Los juegos que se disputarán HOY domingo 2 de agosto de la Liga BBVA MX Femenil de su jornada 1 del Apertura 2026

Este domingo 2 de agosto cierran la actividad dominical de la Jornada 1 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVa Femenil con tres encuentros vibrantes. Con planteles renovados, refuerzos bomba e ilusiones intactas, seis escuadras saltan a la cancha en busca de sus primeros tres puntos del certamen.

¡Pumas arrasa en Juárez! Goleada universitaria con hat-trick incluido

Aquí la guía completa con las claves, antecedentes y horarios para que no te pierdas ningún detalle de la jornada de hoy.

Pumas vs. León

Hora: 12:00 hrs (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Olímpico Universitario



El mediodía en la Ciudad de México marca el debut de las universitarias ante La Fiera. Pumas se presenta en CU con la misión de dejar atrás el torneo pasado y hacer valer la localía, donde ostentan una racha invicta de siete triunfos seguidos sobre las esmeraldas. La escuadra auriazul estrena un plantel sólido con incorporaciones como Casandra Montero y Andrea Pereira, mientras que el León busca romper quinielas y dar la sorpresa a domicilio.

Atlético de San Luis vs. Toluca

Hora: 17:00 hrs (Tiempo del Centro de México) Sede: Estadio Alfonso Lastras / Libertad Financiera



En punto de las cinco de la tarde, las potosinas reciben a unas Diablas Rojas que llegan motivadas tras haber alcanzado las semifinales el torneo anterior. El conjunto escarlata, ahora bajo la batuta del estratega José Toril y reforzado con figuras como Daniela Espinosa y Eugenie Le Sommer, aspira a imponer su dominio histórico (9 victorias sobre San Luis) frente a unas locales que se apuntalaron para alejarse de la zona baja.

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Para cerrar con broche de oro en la Perla Tapatía, Chivas Femenil se presenta ante su afición recibiendo a Gallos Femenil. El Rebaño Sagrado, contendiente habitual al título, suma variantes ofensivas con la llegada de Natalia Mauleón, acompañando a la legendaria Alicia Cervantes. Del otro lado, Querétaro estrena proyecto al mando de Pamela Conti y una renovación de plantilla con 13 refuerzos, buscando romper una hegemonía rojiblanca en el historial directo.

