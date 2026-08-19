El inesperado “refuerzo” que recibe Cruz Azul para intentar salir de su peor momento

La temporada no le había permitido respirar a Cruz Azul. Entre Liga BBVA MX, Campeón de Campeones y Leagues Cup, el equipo de Joel Huiqui pasó prácticamente un mes jugando, viajando y recuperándose. Ahora, justo cuando los resultados comenzaron a encender las alarmas, el calendario finalmente le ofrece una oportunidad.

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La Máquina tendrá por primera vez en la temporada una semana completa de trabajo antes de disputar su siguiente partido. Un detalle que podría parecer menor, pero llega en un momento especialmente delicado.

Cruz Azul viene de perder 2-1 ante Xolos de Tijuana, resultado que sgnificó su segunda derrota consecutiva en el Apertura 2026. El conjunto celeste tampoco consiguió trasladar al inicio del nuevo torneo el nivel que mostró para conquistar el Clausura 2026.

A eso hay que añadir la reciente eliminación de la Leagues Cup, una competencia que obligó al plantel a viajar constantemente y redujo considerablemente los espacios disponibles para trabajar aspectos tácticos.

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El refuerzo que necesitaba Joel Huiqui: DESCANSO

Entre el 17 de julio y el 16 de agosto, Cruz Azul disputó ocho encuentros oficiales. La exigencia convirtió buena parte de las sesiones de entrenamiento en trabajos de recuperación y preparación inmediata para el siguiente compromiso.

Eso cambia esta semana. Después de descansar el lunes, el plantel regresó este martes a La Noria y Huiqui podrá enfocarse en corregir uno de los problemas que más preocupan: el funcionamiento colectivo.

La defensa ha perdido solidez, el equipo ha tenido dificultades para sostener su presión durante los 90 minutos y ante Tijuana volvió a conceder espacios que terminaron costándole puntos.

Huiqui enfrenta así su primer momento importante de presión desde que asumió oficialmente el cargo.

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Atlas será la primera prueba

El descanso llega antes de un partido que puede marcar el rumbo inmediato de La Máquina.

Cruz Azul recibirá al Atlas el sábado 22 de agosto a las 9:00 PM, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte, encuentro correspondiente a la Jornada 5.

Y por primera vez en semanas, Cruz Azul ya no tendrá al calendario como pretexto. Huiqui tendrá días para trabajar, recuperar piernas y ajustar su equipo. Ahora deberá demostrarlo dentro de la cancha.