logo deportes horizontal

TV Azteca transmitirá EN VIVO y GRATIS todos los partidos de Diablos Rojos vs Pericos de Puebla, Serie de Zona de la LMB

La emoción de la Liga Mexicana de Beisbol llega a la pantalla de TV Azteca que transmitirá la serie de playoffs entre los Diablos Rojos y los Pericos de Puebla

Diablos Rojos de México

Escrito por: Fernando Campos

La emoción de la Liga Mexicana de Beisbol llega a la pantalla de TV Azteca que transmitirá la serie de playoffs entre los Diablos Rojos del México y los Pericos de Puebla, un enfrentamiento que promete intensidad y espectáculo en cada juego.

Calendario de la serie Diablos Rojos vs Pericos

Los aficionados podrán seguir cada encuentro con horarios definidos:

  • Juego 1 | Miércoles 19 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • Juego 2 | Jueves 20 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas
  • Juego 3 | Sábado 22 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 16:00 horas
  • Juego 4 | Domingo 23 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 14:00 horas
  • Juego 5 | Lunes 24 de agosto | Estadio Hermanos Serdán | 19:00 horas en caso de ser necesario
  • Juego 6 | Miércoles 26 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas en caso de ser necesario
  • Juego 7 | Jueves 27 de agosto | Estadio Alfredo Harp Helú | 19:00 horas en caso de ser necesario

La serie enfrenta a dos instituciones históricas del beisbol mexicano. Los Diablos Rojos, con una de las aficiones más fieles y un palmarés lleno de títulos, los actuales campeones de LMB, buscarán imponer su poder ofensivo en casa. Por su parte, los Pericos llegan con la misión de sorprender y demostrar que su temporada no fue casualidad, apoyados en un pitcheo sólido y un lineup que sabe responder en momentos clave.

TE PUEDE INTERESAR:

¿Dónde ver la serie entre Diablos Rojos y Pericos?

La transmisión por TV Azteca, que se realizará a través de nuestro sitio, la APP, Facebook y Youtube de Azteca Deportes, garantiza que la serie llegue a millones de usuarios en todo el país, aumentando la visibilidad de la Liga Mexicana de Beisbol y consolidando el interés por el deporte. La cobertura permitirá que los aficionados disfruten de cada lanzamiento, cada batazo y cada jugada decisiva, sin importar dónde se encuentren.

El enfrentamiento entre Diablos y Pericos promete ser una batalla de estrategias, emociones y tradición. Con fechas y horarios definidos, los fanáticos ya cuentan las horas para vivir una serie que podría extenderse hasta siete juegos y que, sin duda, marcará un capítulo inolvidable en la historia del beisbol nacional.

Tags relacionados
Diablos Rojos del México Pericos de Puebla

Te Recomendamos