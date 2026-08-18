OFICIAL: TV Azteca transmitirá el partido del América en la Jornada 5 del Apertura 2026 de la LIga BBVA MX

El Viernes Botanero de la Jornada 5 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX tendrá como plato fuerte el duelo entre Juárez y América, programado este viernes 21 de agosto a las 21:00 horas.. El encuentro será transmitido EN VIVO y GRATIS por TV Azteca, con la narración y análisis de Christian Martinoli y Luis García.

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¿Cómo llegan Juárez y América para este partido?

El conjunto azulcrema, dirigido por Guillermo Almada, llega como líder absoluto del campeonato tras cuatro jornadas. Con un arranque excelente con 3 victoria y un empate, las Águilas han mostrado solidez defensiva y contundencia ofensiva, lo que las coloca como el equipo más consistente del torneo. La afición espera que el buen momento se prolongue y que el equipo mantenga su paso firme rumbo a la Liguilla.

Los Bravos de Juárez llegan con la misión de dar la campanada. Aunque su inicio ha sido irregular, saben que enfrentar al América en el Estadio Olímpico Benito Juárez es una oportunidad para demostrar carácter y medir fuerzas ante el líder. El reto será contener la ofensiva azulcrema y aprovechar cualquier espacio para generar peligro.

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¿Dónde ver el partido Juárez vs América?

La transmisión de TV Azteca en horario estelar refuerza la tradición del Viernes Botanero, un espacio que se ha consolidado como cita obligada para los aficionados al futbol mexicano. El encuentro lo podrás ver en Azteca 7, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con el estilo único de Martinoli y el ‘Doctor’ García, el partido promete no solo emociones en la cancha, sino también entretenimiento en la narración.

El Viernes Botanero iniciará con otro duelo que también será espectacular, Tigres recibirá en la cancha del Estadio Universitario a los Potros de Hierro del Atlante, partido que comenzará a partir de 18:50 horas tiempo del centro de México.

