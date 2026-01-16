Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026: ¿Cuáles son y cómo se llaman sus mascotas oficiales?

Los Juegos Olímpicos de Invierno cuentan con una larga tradición en la "creación" de mascotas, las cuales funcionan como símbolos del espíritu deportivo y embajadoras de la cultura local de cada sede. En la antesala de Milán-Cortina 2026, Italia presentó a Tina y Milo, una pareja de armiños inspirados en la fauna alpina, animales característicos por cambiar el color de su pelaje durante el invierno, lo que refuerza su vínculo con el entorno natural de los Alpes italianos.

Tina es la mascota olímpica y debe su nombre a Cortina d’Ampezzo (prestigiosa ciudad alpina en las dolomitas italianas), de pelaje claro, representa el arte, la música y la belleza transformadora, además de reflejar una personalidad creativa y cercana a la naturaleza. Su diseño busca transmitir equilibrio entre tradición y modernidad, valores que el comité organizador pretende destacar en esta edición de los Juegos.

Milo, la mascota paralímpica, toma su nombre de la ciudad de Milán, e pelaje marrón, nació sin una pata y aprendió a desplazarse utilizando su cola, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia, ingenio y superación. Su carácter soñador y bromista refuerza el mensaje de inclusión y diversidad que acompañará a los Juegos Paralímpicos de Invierno de 2026.

Acompañando a Tina y Milo se encuentran “The Flo”, seis pequeñas campanillas de invierno inspiradas en bocetos realizados por estudiantes italianos, que aportan un componente artístico y educativo al proyecto, además de reforzar la conexión con la creatividad local y la participación de las nuevas generaciones.

Te puede interesar: Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026: ¿Cuáles son los deportes y qué mexicanos están clasificados?

La tradición de las mascotas olímpicas

La tradición de las mascotas olímpicas tuvo su origen precisamente en los Juegos de Invierno, con Shuss en Grenoble 1968 como la primera mascota no oficial, seguido de Schneemann en Innsbruck 1976, la primera reconocida oficialmente. Desde entonces, las ediciones invernales han apostado mayoritariamente por animales locales o elementos climáticos, una tendencia que ha dado lugar a figuras icónicas como Bing Dwen Dwen en Pekín 2022, Soohorang en PyeongChang 2018 y Haakon y Kristin en Lillehammer 1994, consolidando a las mascotas como uno de los elementos más representativos y entrañables del olimpismo invernal.

Te pude interesar: OFICIAL: Los abanderados de la Delegación Mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026