OFICIAL: Los abanderados de la Delegación Mexicana para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Es oficial, la esquiadora Sarah Schleper y el patínador Donovan Carrillo encabezarán a la delegación mexicana en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, una designación que refleja el peso y la trayectoria de ambos atletas dentro del deporte invernal nacional.

Además de los abanderados, México ya tiene cuatro atletas clasificados y mantiene una plaza más por definirse, lo que podría ampliar la representación tricolor en la justa olímpica. La delegación ha asegurado presencia en disciplinas clave y se mantiene a la espera de una resolución en los próximos días.

En esquí de fondo, Regina Martínez consiguió su clasificación gracias a los puntos obtenidos en competencias internacionales avaladas por la Federación Internacional de Esquí (FIS), lo que marcará su debut en unos Juegos Olímpicos de Invierno. En la misma disciplina, Allan Corona también aseguró su boleto mediante el ranking internacional, por lo que Milano-Cortina 2026 será su primera experiencia olímpica.

La plaza pendiente corresponde al esquí alpino varonil y se definirá alrededor del 18 de enero. El lugar se disputa entre Lasse Gaxiola, quien podría protagonizar un hecho inédito al competir junto a su madre, Sarah Schleper, y Alessandro Cantele, quien también se mantiene en la pelea por ese último cupo olímpico.

De confirmarse la quinta plaza, México presentaría una de sus delegaciones más completas de los últimos años, con representación en tres disciplinas: patinaje artístico, con Donovan Carrillo; esquí alpino, con Sarah Schleper y uno de los dos contendientes; y esquí de fondo, con Regina Martínez y Allan Corona, consolidando así su presencia rumbo a Milano-Cortina 2026.

