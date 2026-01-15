Ella es Regina Martínez, séptima mexicana en unos Juegos Olímpicos de Invierno

La participación de un país como México en unos Juegos Olímpicos de Invierno trae historias folclóricas que siempre caracterizan a los aztecas. Desde príncipes, esquiadores artísticos que lucharon con lo que pudieron y otros casos de doctoras que serán las primeras en participar en Esquí de Fondo. Y es que Regina Martínez será la séptima mexicana en estar en unos JJOO invernales y esta es su historia.

¿Quién es Regina Martínez, primera mexicana en Esquí de Fondo?

Con 33 años, la oriunda de la Ciudad de México ha sido una de las atletas más mencionadas de la delegación mexicana que estará en Italia en el próximo mes de febrero. Ella ha contado en diversos espacios que durante mucho tiempo jugó al futbol y posteriormente sus estudios le alejaron de dicha disciplina.

Sin embargo, al ser una residente en los Estados Unidos por su desempeño como estudiante y hoy doctora, encontró en la nieve su pasión por el Esquí de Fondo. Por eso al realizar la debida calificación a la justa invernal, consiguió ser la primera mexicana en participar de este deporte en toda la historia nacional.

Con ello, ha llevado una bandera muy especial, pues es la primera mujer en abrir camino para el futuro en esa disciplina específica dentro de los Juegos Olímpicos Invernales. Ahora, quiere disfrutar de un momento glorioso en su historia personal, compartiéndole al mundo que lo imposible puede alcanzarse.

@6wnews ¡🚨🇲🇽🏂 La historia se escribe en la nieve! Regina Martínez ha hecho historia al clasificar a México para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. ¡Es la primera mujer mexicana en esquí de fondo! 🏅❄️ #OrgulloMexicano #JuegosOlímpicos #EsquíDeFondo ♬ sonido original - 6wnews

Regina Martínez: ¿quiénes son las mexicanas que han estado en los JJOO de Invierno?

La capitalina será la séptima mujer que defenderá la causa azteca en unos Juegos Olímpicos de Invierno. En esta justa será acompañada por la legendaria Sarah Schleper, que precisamente romperá el récord de más participaciones en esta justa… con 7 en total.

Ante eso, estos son los nombres de las demás mujeres que estuvieron en la delegación tricolor en esta competición mundial.