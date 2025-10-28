Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028: ¿Cuál es el desconocido deporte que le ha dado a México 2 medallas?

En las últimas horas el nombre de Yareli Acevedo se volvió tendencia en el mundo de las redes sociales luego de haber sumado la medalla de oro dentro del Campeonato Mundial de Ciclismo, un deporte que le ha dejado bastantes sensaciones positivas a México rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

EXCLUSIVA: Tonatiú López se siente preparado para un podio

Restan tres años para que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, un evento en donde se espera que México supere todos los paradigmas y se coloque como uno de los países más importantes de Latinoamérica. Y, en ese sentido, luce interesante hablar un poco más sobre este deporte.

Ciclismo, el deporte que le ha dado alegrías a México en los Juegos Olímpicos

Recientemente Yareli Acevedo se convirtió en la mejor deportista de todas luego de obtener el oro en el Mundial de Ciclismo de Pista, el cual demuestra que su esfuerzo valió la pena. Curiosamente, y aunque pocos lo conocen, este deporte le ha dado a México muchas alegrías en el pasado.

Te puede interesar: ¿Quién es la figura de Chivas que se perderá el resto del Apertura 2025?

Te puede interesar: ¿Cómo va la Serie Mundial 2025 después del juego 3?

Y es que, con miras a lo que serán los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, es preciso decir que el Ciclismo de Pista, a través de su carrera por puntos, le ha dado a México un total de dos medallas olímpicas, así como seis en campeonatos mundiales. ¿Cómo se dividen estas?

Has it sunk in yet? 🌈



Yareli Acevedo 🇮🇹 made history for Mexico in the Women's Points Race, claiming the nation’s second UCI Track World Champion title 24 years after the first 🙌



📸 SWpix#Santiago2025 pic.twitter.com/Ud8G68nw6u — UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 28, 2025

Si hablamos exclusivamente de los JJOO, el primero en haber obtenido una medalla para el país fue Manuel Youshimatz, quien obtuvo la presea de bronce en los Juegos de 1984. Tiempo después, más precisamente dos décadas en el futuro, Belem Guerrero obtuvo la plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

¿Yareli Acevedo estará en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Vale mencionar que, desde la edición de Londres 2012, la administración de los Juegos Olímpicos tomó la decisión de que la prueba dejara de disputarse de manera individual, por lo que ahora forma parte del Omnium, lo cual dificulta la participación de la atleta mexicana.