¿Quién es Yareli Acevedo, la campeona mundial mexicana de ciclismo?

El ciclismo mexicano sigue de manteles largos pero ahora el motivo de celebración se debe a Yareli Acevedo, quien en estos momentos es campeona del mundo.

Crédito: Instagram/@yareli_acevedo12
El ciclismo mexicano volvió a rugir con poder por una representante que puede presumir que es campeona del mundo. Hoy en las pistas chilenas de Santiago, la atleta mexicana de 24 años concretó un cierre de carrera que le permitió ser acreedora a la medalla de oro y así levantar la bandera mexicana en lo más alto. Por eso, aquí se te informa quién es Yareli Acevedo.

¿Quién es Yareli Acevedo, campeona del mundo mexicana?

Este domingo 26 de octubre hubo actividad del ciclismo internacional en Sudamérica y la mexicana compitió en la especialidad de ruta. La nacida en Ciudad de México ha tenido participación en distintos torneos nacionales y mundiales, espacios donde consiguió un sexto lugar en ómnium en el entorno del Campeonato Mundial Femenil que se realizó en Dinamarca el año pasado. Además, obtuvo un primer lugar en la Liga de Campeones y dos segundos lugares en dicha competencia disputada en Londres, también en el 2024.

Sin embargo, hoy su nombre se coloca en lo más alto de las portadas mundiales, pues de último momento realizó una proeza al ganar el Campeonato Mundial de Chile. En esta disciplina donde es eliminación por puntos, la mexicana estaba a 10 vueltas de finalizar y realizó una escapada espectacular que le permitió ponerse en lo más alto al sumar 20 puntos.

¿Cuáles fueron las palabras de Yareli Acevedo tras ganar el Mundial de Ciclismo?

En palabras emitidas para el Diario As, la mexicana destacó el apoyo de su familia y la extraña coincidencia de que justamente hace 24 años (cuando Yareli nacía) otra mexicana se coronaba en un Mundial de Ciclismo. En el 2001 Nancy Contreras ganaba la prueba de 500m en contrarreloj.

A breathless finale 🤯 Yareli Acevedo is the new World Champion in the women’s points race after the Mexican rider gained a decisive lap in the closing stages. Great Britain’s Anna Morris secured silver by winning the final sprint 😮‍💨

“Hace 24 años, ella se convertía en campeona del mundo y yo nacía apenas. Ella ha sido un ejemplo y gracias a mis papás, tengo ese nombre. Hoy repito la historia… Después de 2024 la vida dio un giro completamente… mucha madurez emocional y física. Me hizo cambiar muchos aspectos… y yo había mejorado poco a poco… y hoy, gracias a Dios, los 10 años de trabajo se vieron reflejados”.

