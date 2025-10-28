deportes
Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY lunes 27 de octubre, Juego 3 de la Serie Mundial 2025 de la MLB; marcador online y por internet de la visita de los Azulejos

La actividad de la Serie Mundial continúa este lunes en la casa de Los Angeles Dodgers en donde se medirá vs los Toronto Blue Jays buscarán recuperar la ventaja en el juego 3

Luego de que se emparejara la serie en el juego 2 de la mano de una dominante actuación en la loma de Yoshinobu Yamamoto , la actividad de la Serie Mundial 2025 continúa este lunes 27 de octubre en el Dodger Stadium en donde Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays disputarán el Juego 3 buscando sacar ventaja que les permita encaminarse al título de la MLB.

Te puede interesar: El mexicano que fue protagonista en la en la paliza de Blue Jays ante Dodgers

Toronto Blue Jays
Los Angeles Dodgers
