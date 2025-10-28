Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers: Ver GRATIS y EN VIVO el resultado HOY lunes 27 de octubre, Juego 3 de la Serie Mundial 2025 de la MLB; marcador online y por internet de la visita de los Azulejos

Luego de que se emparejara la serie en el juego 2 de la mano de una dominante actuación en la loma de Yoshinobu Yamamoto , la actividad de la Serie Mundial 2025 continúa este lunes 27 de octubre en el Dodger Stadium en donde Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays disputarán el Juego 3 buscando sacar ventaja que les permita encaminarse al título de la MLB.

