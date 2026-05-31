Juegos Olímpicos 2028: Es uno de los deportes más importantes para México; hoy está al borde del abismo

Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 cada vez se acercan con más velocidad, motivo por el cual algunos atletas mexicanos han comenzado a destacar en sus distintas disciplinas. En ese sentido, existe un deporte que históricamente fue importante para el país, pero que ahora desafortunadamente no figura.

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Nos referimos al Taekwondo, un deporte que en el pasado le dejó muchas preseas a los atletas mexicanos a lo largo de los Juegos Olímpicos pero que ahora, tristemente, ha dejado mucho qué desear. Dicho lo anterior, es preciso que sepas por qué ha cambiado tanto en los últimos años.

Juegos Olímpicos 2028: ¿Por qué el Taekwondo dejó de ser ese deporte emblema en México?

Fue durante el año pasado que se llevó a cabo el Campeonato Mundial de Taekwondo Wuxi 2025, mismo que trajo resultados por demás llamativos para distintos países. Tristemente, México no figuró pese a que en distintos años en el pasado dicha disciplina le trajo muchas medallas a México.

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Uno de los mejores movimientos que existen en Tae Kwon Do… 🥋 😎👏🏼 pic.twitter.com/ea6PiyTZmF — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) April 25, 2026

El Campeonato Mundial de Taekwondo no trajo ninguna medalla para México, un hecho que ocurre por primera vez desde el año 2011 Curiosamente, han sido varios los años en los que la delegación mexicana no ha podido destacar en un deporte que llegó a ser de los mejores a nivel mundial.

¿Cómo le iba a México en el Taekwondo en los Juegos Olímpicos?

Históricamente, México llegó a ser Top 8 en la historia de esta disciplina dentro de los Juegos Olímpicos, y probablemente la persona más conocida en este rumbo es María del Rosario Espinoza, quien en el 2008 logró la medalla de oro. Por si fuera poco, México también fue top 10 dentro del medallero histórico de Campeonatos Mundiales.

Hoy en día, luce complicado que la delegación nacional destaque en los próximos Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 dado que este deporte cuenta con distintos conflictos tanto internos como externos, por lo que resta esperar un milagro de aquí a los próximos tres años.

