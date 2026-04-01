Temporada 2026 de la NFL: ¿Cuándo arranca y qué equipos son favoritos para llegar al Super Bowl?

Todo está listo para una campaña más dentro de la NFL, uno de los deportes más vistos y consumidos tanto en México como en el resto del mundo. Ante tal situación, aquí conocerás cuando arranca la temporada y qué equipos son los favoritos a llegar al próximo Super Bowl.

Programa completo: Ritual NFL El Resumen | Semana 12

Estamos a unos meses para que comience oficialmente la temporada 2026 de la NFL, en lo que se perfila sea una de las campañas más interesantes y, a su vez, parejas de los últimos años. ¿Quiénes se perfilan para llegar al Super Bowl de febrero del próximo año?

¿Cuándo inicia la temporada 2026 de la NFL?

El calendario de la temporada 2026 de la NFL dará inicio de forma oficial el próximo miércoles 9 de septiembre. Se sabe que el duelo enfrentará a los Halcones Marinos de Seattle, actuales campeones, ante un rival que se conocerá en los próximos días, aunque el duelo se llevará a cabo en el Lumen Field.

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Una vez conocido el inicio de la temporada en la NFL, vale decir que la campaña regular dará fin el 10 de enero del 2027. Posteriormente los playoffs comenzarán oficialmente el próximo 16 de enero y el Super Bowl se realizará el 14 de febrero en el SoFi Stadium, casa de los Chargers y los Rams de los Ángeles.

¿Qué equipos se perfilan para llegar al Super Bowl 2027?