¿Cuándo y a qué hora jugaría la Selección Mexicana si clasifica a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028?

Hace unos días se hicieron oficiales los horarios y las fechas del torneo de futbol varonil que se llevará a cabo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, evento en donde la Selección Mexicana buscará estar y refrendar que es una de las favoritas a nivel mundial.

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Ante esta situación, no está de más conocer las fechas y los horarios oficiales a los que la Selección Mexicana se tendrá que enfrentar si es que supera la primera ronda y accede a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028 como una de las candidatas a llevarse el oro.

Selección Mexicana en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028; ¿cuándo y dónde jugará?

A falta de confirmar a los invitados a este evento, vale decir que México disputará sus duelos clasificatorios este mismo año a fin de formar parte del torneo de futbol de los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028, el cual se llevará a cabo entre el 10 y el 29 de julio del año en cuestión.

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Se sabe, además, que las sedes de este torneo serán distribuidas de forma estratégica a través de ciudades como Nashville, Columbus, St. Louis, San Diego, San José, Pasadena y, por supuesto, Nueva York. Así, se espera que la gran final sea en el Rose Bowl, estadio con capacidad para más de 89,000 aficionados.

Dicho esto, debes saber que la fase de grupos se realizará entre el 10 y el 17 de julio, mientras que los cuartos de final se realizarán el 20 y 21 del mismo mes. Las semifinales se llevarán a cabo entre el 24 y el 25 de julio, mientras que el bronce se disputará el 27 y el duelo por la medalla de oro será el 28 de julio (en la barra femenil la final será el 29).

¿Cómo le ha ido a México en el futbol dentro de los Juegos Olímpicos?

Hablando estrictamente del apartado varonil, la Selección Mexicana cuenta con un palmarés interesante dentro de su participación en los Juegos Olímpicos. Y es que, si bien no logró su clasificación para París 2024, en Londres 2012 se quedó con la medalla de oro, mientras que en Tokio 2021 obtuvo la presea de bronce.